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Наиболее правдоподобные версии гибели группы Дятлова 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Гибель тургруппы Дятлова произошла 62 года назад. Несмотря на давность происшествия, ученые и конспирологи до сих пор обсуждают наиболее вероятные версии того, что произошло со студентами. "Рамблер" рассказывает, какие теории выглядят наиболее правдоподобными.

Лавина

Одной из наиболее правдоподобных версий считается сход лавины или, как называют некоторые эксперты, "снежного пласта". Предполагается, что участники тургруппы получили серьезные травмы после того, как ночью на палатку обрушилась лавина. Туристы пытались покинуть придавленную снегом палатку, поэтому их тела нашли чуть дальше, чем был привал. Однако против этой версии высказывают то, что альпинисты и опытные туристы из поисковой операции не видели следов "снежного пласта", хотя могли бы его распознать. Кроме того, судя по маршруту, участники группы начали продвигаться вниз по горе от лавины, а не вбок, что является грубейшей ошибкой.

Нападение браконьеров

Одна из версий предполагает, что в местах горы Холатчахль охотились браконьеры, которые по совместительству являлись сотрудниками МВД. Возможно, они решили из хулиганских побуждений напасть на группу студентов, что привело к их смерти от обморожения. Они могли напасть и ради того, чтобы туристы никому о них не рассказали. У этой версии также есть противники, которые утверждают, что на горе условия непригодны для зимней охоты. Кроме того, сотрудникам МВД вряд ли удалось бы скрыть факт преступления, учитывая операцию и громкое дело.

Боевое оружие

Многие уверены, что в те времена в окрестностях горы Холатчахль проводились испытания боевого оружия. До сих пор люди, выдвигающие версии, расходятся во мнении относительного того, какое это было оружие и кто его испытывал. Однако, версия приобретает разные сюжетные повороты. Одни исследователи утверждают, что оружие могло спровоцировать лавину. Другие говорят, что тургруппа испугалась испытаний и выбежала из палатки в поисках более надежного укрытия.
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Истории , Видео , МВД
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