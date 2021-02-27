Как в СССР испытали ядерную бомбу на советских солдатах

В сентябре 1954 года в СССР на Тоцком полигоне были проведены испытания ядерного оружия, на которых зрителями стали первые лица страны, а жертвами взрыва выступили солдаты советской армии.

Места в партере

Когда до испытаний оставалось три дня на полигон в специально построенный по такому случаю городок прибыли высшие военные чины СССР. Места на специально построенной по такому случаю трибуне предназначались, маршалам: Василевскому, Рокоссовскому, Коневу, Малиновскому и Буденному. Вместе с ними за учениями должны были наблюдать военные эксперты из Китая, Польши и Чехословакии. Но главными гостями мероприятия стал руководитель СССР Н. С. Хрущев, которого сопровождали И. В. Курчатов и руководитель испытаний Г. К. Жуков. Подготовили к предстоящим учениям и местных жителей. Население деревень окружавших полигон на период испытаний было отселено за 50 километров с выплатой ежедневных суточных. Правда, сразу после учений люди вернулись домой собирать зерно и картошку с повышенным радиоактивным фоном, порой светящуюся в темноте.

Операция «Снежок»

Учения проходили в режиме строгой секретности, носили невинное название «Снежок» и поражали не только своей масштабностью, но и жестокостью по отношению к военнослужащим. В ходе испытаний командование планировало проверить, как воздействует ядерный взрыв на технику и живую силу. До начала испытаний на станцию Тоцкое прибыло 45 тысяч солдат и офицеров, делегированных из 212 воинских частей. Территория, на которой в палатках разместились военнослужащие, заняла 42 километра. Вскоре все поле полигона оказалось буквально изрыто огромным количеством рвов и окопов, в которых солдаты должны были переждать ядерный взрыв. При этом правительственная трибуна располагалась всего в 15 км. от предполагаемого эпицентра взрыва. Подобная беспечность могла говорить лишь о том, что организаторы испытаний сами до конца не представляли, всю опасность предстоящих ядерных испытаний. Самое печальное, что ни солдаты, ни офицеры до самого последнего момента не знали, в чем им предстоит участвовать. Лишь за несколько часов до начала учений командирам частей был показан секретный фильм о том, как им предстоит действовать в условиях реального ядерного взрыва.

Белый крест — черная метка

В самом центре полигона военные возвели гигантский белый крест 100 на 100 метров. Он должен был служить ориентиром прицеливания для летчиков во время бомбометания, чтобы бомба ненароком не попала в правительственную трибуну, хотя зрители, расположенные на ней и так изрядно рисковали, не говоря о солдатах и офицерах на самом полигоне, которые, фактически, выступали в роли смертников. Ядерный боезаряд должен был сбросить бомбардировщик Ту-4. Готовилось два экипажа летчиков под руководством майора Кутырчева и капитана Лясникова. Они также не знали, кто из них произведет роковое бомбометание. Жребий выпал В. Я. Кутырчеву. Предполагалось сбросить с самолета бомбу с кодовым названием «Татьянка» мощностью 40 килотонн. При этом надо отметить, что бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, были значительно слабее по своей мощности. Во время взрыва, военные, находившиеся ближе 7,5 км к эпицентру взрыва, должны были спрятаться в закрытых блиндажах. Те, кому повезло находиться дальше зоны поражения ударной волны, обязаны были сидеть или лежать в открытых окопах. Корме того по всему полигоны были расставлены танки, самолеты и иная военная техника, а также привязаны домашние животные.

Взрыв

Учения начались в 4 часа утра 14 сентября 1954 года. Войска подняли по тревоге. Динамики провозгласили: «Лед тронулся», что означало 15 минутную готовность. Затем прозвучало: «Лед пошел». Люди бросились в укрытия. После третьего сигнала: «Молния», в 9-33 раздался жуткий грохот. Это с 8000 метров бомба рухнула на полигон. Ее подрыв произошел на высоте 350 метров. Спустя пять минут после появления ядерного гриба начала работать военная техника, стоявшая на полигоне, засыпая боезарядами эпицентр взрыва. Стреляли танки, минометы, установки залпового огня, артиллерия. Самолеты лихо разрезали ножку ядерного гриба, а пехота шла в наступление. Спустя три дня «Правда» сообщила населению страны, что были проведены очередные ядерные испытания, в ходе которых военные получили ценную информацию. Деталей учений, разумеется, не сообщали. Участники испытаний дали подписку на 25 лет о неразглашении. Не удивительно, что эти 25 лет практически никто из них не прожил. О том, сколько военнослужащих погибло во время испытаний, также до сих пор не известно.