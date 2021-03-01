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Впервые побывавший в РФ турок рассказал, чему удивился 

Lenta.ru 4 часа назад
Впервые побывавший в РФ турок рассказал, чему удивился
Фото: Lenta.ru
Житель Турции, женатый на россиянке, впервые побывал на родине супруги и рассказал, что его больше всего удивило в поездке. Впечатлениями поделился в блоге о путешествиях на платформе «Яндекс. Дзен».
Выяснилось, что в первую очередь турка поразила погода — он ожидал, что в России зимой всегда минус 30 градусов, однако Санкт-Петербург встретил его ледяным дождем. «Было холодно, но такие зимы он видел и в Стамбуле», — прокомментировала его жена.
Кроме того, он отметил и фантастическое гостеприимство россиян, но добавил, что некоторые русские блюда были ему непонятны — например, селедка под шубой, бутерброды с икрой и холодец.
Также жителя Турции удивило то, что в России никто не торгуется, а в общественных местах часто встречаются «бойкие женщины».

«Он до сих пор с ужасом вспоминает, как какая-то бабушка кричала на парня в метро. И как одна женщина устроила скандал в магазине», — описывается в блоге.

Мужчина рассказал, что он был восхищен любовью россиян к чтению. «Иногда во всем вагоне метро не читали только мы!» — заключил он.
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