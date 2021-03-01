Какое оружие XIX века используют до сих пор 

Развитие современного оружия неразрывно связано с прогрессом научной мысли — создаются все более совершенные образцы, которые демонстрируют все более высокие характеристики в точности, дальности выстрела, скорострельности и т.п. Более того, сейчас уже никого не удивишь лазерным оружием, самонаводящимися ракетами. Однако есть образцы оружия, настолько удачные и опередившие свое время, что они до сих пор остаются в строю, даже спустя больше 100 лет с момента изобретения. О них-то мы и поговорим.

Парабеллум

Пистолет Люгера, он же "Парабеллум" — живая легенда калибра 9х19мм. Этот пистолет был разработан Георгом Люгером в 1989 году, а за основу его был взят пистолет конструктора Хуго Борхордта «Borchardt C93», который был первым в мире удачным автоматическим пистолетом.

Но вернемся к «Парабеллуму» — его главным достоинством стала очень хорошая для пистолета точность. Достичь этого удалось благодаря мягкому спуску и эргономичной рукоятке, которая находилась под большим углом по отношению к ствольной коробке — такой форм-фактор наиболее распространен среди спортивного оружия.

“Парабеллум” прошел испытание главным судьей — временем — и превратился в образец, к достижению характеристик которого стремятся конструкторы оружия. Это оружие опередило свою эпоху не только по своим боевым свойствам, но и в плане особенностей изготовления — в нем было очень много фрезерованных деталей, что значительно усложнило процесс его производства. Но за качество люди были готовы платить, поэтому «Парабеллум» получил распространение по всему миру. До сих пор образцы этого оружия хранятся не только у коллекционеров, но и на военных складах в разных странах и даже в России.

Револьвер Нагана

Семизарядный револьвер Нагана, несмотря на иностранные корни, тесно связан с историей России. Конструкторы, бельгийские промышленники Эмиль и Леон Наганы, начали трудиться над созданием револьвера ещё в 1878 году, однако модель получилась сырой, потребовалась ее доработка. В итоге окончательный облик револьвера сформировался лишь к 1892 году. В это время в Российской императорской армии началось перевооружение, и у Леона Нагана была заказана крупная партия оружия.

Впрочем, у военных были свои требования, которые предусматривали изменения в оригинальной конструкции. В конце концов Российская империя купила право на производство револьвера с модифицированными калибром и схемой взвода, его производство началось на Тульском оружейном заводе

Несмотря на далеко не лучшие характеристики, револьвер стал поступать в армию. Он был прост в производстве и в обслуживании, поэтому его продолжили выпускать даже после революции. Стране нужно было недорогое и массовое оружие, и «Наган» прекрасно подходил по этим параметрам.

Производство этих револьверов в СССР было прекращено только в 1960 году, однако количество готового оружия на складах позволяло ещё ни один десяток лет вплоть до 2000 года вооружать им милицию, прокуратуру , почтальонов, начальников геологических экспедиций. Вневедомственная охрана милиции применяла «Наганы» до 2006 года. Сейчас револьверы этой системы используются гражданскими как травматическое оружие самообороны. Кроме того, его можно получить в качестве наградного оружия.

Кольт 1911

Кольт 1911 — знаменитый самозарядный пистолет американского производства, калибра.45 ACP (11,43×23 мм). Он был разработан и запатентован оружейным конструктором Джоном Мозесом Браунингом в 1911 году, о чем говорит цифровой индекс в названии. Пистолет сразу же поступил в ВС США и вскоре стал там популярен. Солдаты и офицеры полюбили это оружие за удобство, простоту в обращении, безопасность и надежность, также их устраивал патрон, имевший очень высокое останавливающее действие.

Модель получилась настолько удачная, что официально этот пистолет стоял на вооружении 74 года, и был заменен только в 1985 году. Ему на смену пришла итальянская «Беретта». Но Кольт был так популярен, что правительство официально разрешило военным и полицейским использовать его, он работает и по сей день.

Простота и гениальность конструкции позволили детищу Браунинга стать платформой для разработки многих других моделей оружия, как например, советский пистолет ТТ, французский Баллестер-Молина или польский Vis.35.

"Маузер"

Самозарядный пистолет «Маузер К96», создание немецкого промышленного гения, стал ещё одним символом революции и Гражданской войны в России. Он был разработан тремя братьями Федерле, работавшими в компании «Маузер», ещё в 1895 году. Впрочем, патент на оружие получили не братья, а их начальник Петр-Пауль Маузер.

Модель вышла очень надежной и эффективной: деревянная кобура крепилась к рукоятке пистолета, в качестве приклада, а скорострельность достигала 900 выстрелов в минуту. Таким образом, пистолет превращался в компактный карабин.

Это оружие в России получило широкое распространение во время революции, став неотъемлемым элементом экипировки белогвардейца или большевика: за боевые характеристики его любили по обе стороны баррикад. Это нашло отражение во множестве фильмов и рассказов о тех временах. "Маузером" был вооружен товарищ Сухов из «Белого солнца пустыни», о таком оружии грезил герой Николая Островского Павка Корчагин, из него палили неуловимые мстители.

Даже сейчас, спустя 123 года с момента его изобретения, этот пистолет остается в строю. Его можно встретить, например, в Бразилии, а в России «Маузер» вручают в качестве наградного оружия.