Как кавалерия спасла Красную Армию от разгрома 

Перед началом Второй мировой войны в военном руководстве ведущих держав мира господствовало убеждение об устаревании кавалерии как рода войск и полном превосходстве над ней моторизованных частей. Схожим образом думали и в Красной армии. Однако реалии первого периода Великой Отечественной, в особенности осенних месяцев, показали: конницу еще рано списывать со счетов. В то суровое время лошади во многом спасли советские войска от полной катастрофы.

Рабочие лошадки

Грядущую бойню стратеги 1930-х годов называли «войной моторов». Убеждение в тотальном превосходстве техники на поле боя господствовало и в СССР, что привело к постепенному падению поголовья лошадей.

К началу войны в Красной армии было около 526 тысяч коней. Они были сведены в 11 кавалерийских корпусов. Однако уже в сентябре их количество увеличилось в два раза, а общее конское поголовье в войсках превысило 1300 тысяч особей.

Что подтолкнуло командование к увеличению количества лошадей? Как показал опыт боев первых месяцев войны, конь для советского солдата — универсальный и незаменимый помощник. Лошади прекрасно показали себя как тягловая сила в условиях осенней распутицы, в снабжении частей и целых городов, также в партизанских отрядах и войсковых операциях, к примеру, в судьбоносной битве за Москву. Впрочем, обо всем по порядку.

В грязи по бездорожью

В сентябре немцы вышли к Ленинграду, развивали наступление к Москве, теснили Красную армию в Восточной Украине. Климат на этих территориях по большей части одинаков: бабье лето в первой половине и середине первого месяца осени, а затем, ближе к октябрю, начало распутицы. Многочисленные дожди делают местность труднопроходимой.

В таких условиях и приходилось отступать советским войскам: по бездорожью, в грязи и слякоти, зачастую под налетами вражеской авиации. Автомобили и уж тем более массивные пушки передвигать было крайне проблематично.

На помощь пришли лошади. Обладавшие большой проходимостью и маневренностью конные запряжки проходили там, где застревала любая техника. Кроме того, животные обходились подножным кормом, что освобождало от необходимости постоянного подвоза топлива.

В условиях осенней распутицы лошади оказали неоценимую услугу войскам: помогли переправить огромное количество артиллерии, боеприпасов и техники, которые в противном случае пришлось бы отдать врагу или уничтожить. Да и в целом маневренность Красной армии значительно повысилась. Как следствие — уменьшились людские потери.

Кони-снабженцы

Как гласит известная поговорка: война войной, а обед по расписанию. Да и вообще, хорошая армия — сытая армия. В первые месяцы войны, особенно осенью, лошади взяли на себя значительную часть работы по доставке продовольствия на фронт.

Важную роль сыграли они и в снабжении блокированного Ленинграда по Дороге жизни. 20 ноября 1941 года, когда на Ладоге установился крепкий лед, первым по маршруту в осажденный город прошел именно конный обоз, доставивший ленинградцам муку.

Благодаря лошадям было вывезено с фронта в госпиталя множество раненых бойцов. Кроме того, на "конной тяге" работала и большая часть медсанбатов. Опять же, маневренность у конницы лучше, а значит, добраться до нуждающихся можно гораздо быстрее. Остается только гадать, сколько жизней красноармейцев было спасено "скорой конной помощью".

Партизанская доля

Огромный урон врагу, наступавшему осенью 1941 года на Москву, Ленинград и другие города СССР, нанесли партизанские отряды. Они сковали десятки тысяч солдат противника, на подавление партизан было брошено значительное количество танков, артиллерии и даже авиации. Это замедлило темпы наступления гитлеровцев и позволило Красной армии выиграть время для укрепления обороны. Значительный вклад в успех партизанского движения внесла конница.

Отряды народных мстителей активно применяли лошадей для рейдов по тылам противника. Подвижность кавалерии, ее максимальная проходимость даже в белорусских болотах позволяли партизанам застигать гитлеровцев врасплох. Стремительный ночной марш в 80, а то и 100 километров и неожиданный утренний налет на врага, не ожидавшего атаки — так описывал действия "народной конницы" герой освободительной борьбы на Украине Сидор Ковпак.

На защите Москвы

Важную роль сыграли лошади и при обороне столицы СССР. Одним из главных героев той битвы стал генерал Лев Доватор . В сентябре 1941 года возглавляемая им Отдельная кавалерийская группа из трех тысяч конников дважды громила штаб 6-й германской армии. Кавалеристы уничтожили несколько тысяч солдат и офицеров, вывели из строя танки, ликвидировали запасы продовольствия и горючего. В ноябре отряд Доватора отражал наступление немцев на Волоколамском шоссе.

В самые ожесточенные дни битвы за Москву другое конное подразделение, возглавляемое генералом Павлом Беловым , нанесло контрудар в районе Серпухова и отбросило немцев от реки Нара. В конце ноября кавалеристы отстояли Каширскую ГРЭС, участвовали в разгроме 17-й танковой дивизии Вермахта, а затем защищали Тулу и освобождали Калугу.

Конники внесли огромный вклад в победу, истощив силы гитлеровцев на оборонительном периоде сражения за Москву, что дало возможность советским войскам уже в декабре перейти в контрнаступление. Победа в этой битве оказала определяющее влияние на дальнейший ход войны.