Это явление известно довольно давно и распространено во многих странах мира. Самое заметное проявление такого страха — трискайдекафобия, то есть боязнь числа 13. Однако есть и другие цифры, овеянные мрачными суевериями. Подробности — в статье «Рамблера».

О счастливых и несчастливых датах писал еще греческий поэт Гесиод в своей поэме «Труды и дни». О тринадцатом дне он пишет:

«Сев начинать на тринадцатый день опасайся всемерно; Но для посадки растений тринадцатый день превосходен».

Но больше всего древнему поэту не нравится пятое число:

«Пятых же дней избегай: тяжелы эти дни и ужасны; В пятый день, говорят, Эриннии пестуют Орка, Клятвопреступным на гибель рожденного на свет Эридой».

Однако в христианской Европе именно 13 стало главным страшным числом массовой культуры. Это связано и с особым отношением к числу 12, как к совершенному и конечному, и с библейским преданием о том, что Иуда был тринадцатым сотрапезником во время тайной вечери, а потом предал Христа.

Позже это поверье повлияло на популярную в США и Европе примету о том, что тринадцатый человек за столом непременно умрет в течение года после застолья. В колоде Таро «Смерть» является тринадцатым арканом. А древние викинги считали вредного бога Локи тринадцатым в пантеоне.

Страх перед этим числом настолько велик, что в некоторых отелях и небоскребах нет тринадцатого этажа, а дома с таким номером записывают как «12+1». «Формула-1» также отказалась от болидов с таким номером. В некоторых самолетах невозможно найти тринадцатый ряд и место.

Впрочем, в Италии и странах Азии нет такого предубеждения перед числом 13. Потому что в Китае, Японии, Корее и других странах региона боятся цифры 4.

Тетрафобия возникла из-за совпадения — иероглифы, обозначающие цифру 4 и слово «смерть» произносятся практически одинаково, разница лишь в интонации. Поэтому в больницах, гостиницах и других учреждениях нет четвертых этажей и номеров, а цифру стараются не произносить вслух, особенно если в доме есть заболевшие. Точно также японцы избегают цифры «девять», так как иероглиф, обозначающий ее, звучит почти также как слово «страдание».

А в Италии распространено специфическое отношение к 17 числу, если оно выпадает на пятницу. Дело в том, что если записать такую дату римскими цифрами, то есть вот так — XVII, а потом поменять цифры местами, то получится слово «VIXI», в переводе с латинского — «я жил». Это слово часто используют для надгробий.

В Афганистане 39 считается проклятым числом из-за его ассоциации с первой древнейшей профессией. Причины такой связи доподлинно не выяснены. Возможно, потому что оно созвучно со словосочетанием «мертвая корова», которым в местном криминальном жаргоне обозначают сутенеров.

Ну а больше всего не повезло числу 666. Благодаря Иоанну Богослову оно приобрело репутацию «числа зверя», то есть дьявола. Однако есть теория, согласно которой переписчик ошибся при работе с Откровением и настоящим «числом зверя» является 616. Кстати, страх перед 666 — это гексакосиойгексеконтагексафобия.

Ученые объясняют страх людей перед некоторыми цифрами как глубинной потребностью человека во всех явлениях искать скрытые взаимосвязи, порой безосновательные, так и распространением сомнительных легенд. Часто их принимают на веру без критической оценки.

Психологи же считают, что так проявляется стремление человека постоянно контролировать все вокруг и скрытая тревожность от невозможности такого контроля.