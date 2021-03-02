Как выжить в доме с родителями, если вы давно не ребенок 

Взрослым людям приходится жить с родителями по разным причинам. Кто-то не может позволить себе отдельное жилье, иные остаются жить с пожилыми родственниками, чтобы ухаживать за ними. В любом случае конфликты поколений случаются почти в любой семье. Подробнее о том, как сохранить хорошие отношения, если жизнь с родителями стала тяготить — в материале "Рамблера".

Обговорите все моменты, которые могут вызвать разногласия

Порой самый простой, но вместе с тем действенный способ уладить возможные конфликты — основательный разговор. Обсудите, как будут распределяться домашние и финансовые обязанности, а также присутствие в квартире других людей, если вы любите принимать гостей. Кроме того, важно обозначить личные границы, договорившись, когда вы готовы проводить время с семьей, а когда вам нужно побыть наедине с собой.

Постарайтесь сохранять спокойствие

Если конфликт все же произошел, ведите себя как взрослый человек и избегайте "показательных выступлений". Кричать и демонстративно хлопать дверью — отнюдь не лучший способ сохранить здоровую атмосферу в семье.

Вносите свой вклад в семейный быт

Если вам пришлось переехать к родственникам из-за материальных трудностей, и вы временно не работаете, старайтесь помогать родителям иными способами. Возьмите на себя уборку квартиры или приготовление еды. При наличии личного автомобиля и свободного времени предложите отвезти родных по делам, если в этом есть необходимость. Такой подход они непременно оценят.