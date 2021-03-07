Привычки иностранцев, которые не понимают русские 

Культура других стран резко отличается от нашей, а многие особенности и вовсе кажутся нам странными. "Рамблер" решил собрать несколько моментов, которые отличат жизнь иностранцев от нашей с вами.

Отопление

Отопление отсутствует не только в южных странах, но и по всей Европе. Начиная с ноября наступает холод и сильные ветры, так что дома становится зябко. Теплая домашняя одежда, пижама с начесом и даже угги — это норма для иностранцев. Некоторые, конечно, приобретают обогреватели, но большинство справляется с помощью многослойной одежды.

Лекарства

В Испании, Италии и некоторых городах Германии без рецепта не продадут никакое лекарство. Головная боль, насморк или диарея требуют консультации с терапевтом. Однако врачи принимают по расписанию, поэтому со срочностью могут быть проблемы. В Европе лучше не болеть, об этом говорят многие русские, которые переехали в другую страну.

Обувь

Мы привыкли ходить дома в тапках или носках. При этом испанцы, итальянцы, англичане, датчане, шведы, немцы и американцы ходят дома в уличной обуви. Обувь иностранцы не снимают даже в гостях. Все дело в том, что улицы достаточно чистые, а сухая погода стоит гораздо чаще, поэтому как таковой грязи нет.

Отдых

Все наслышаны о швейцарской свободе и толерантности, при этом и обязанностей у жителей очень много. Безопасная обстановка возможна только в случае, если все граждане придерживаются строгих правил. Например, после 22:00 нельзя шуметь, петь песни, цокать каблуками, включать пылесос и даже фен.

Шторы

Во многих городах Европы жители просто не используют шторы. По мнению европейцев, воспитанный человек не будет заглядывать в чужие окна. Максимум, что могут повесить на окна — это жалюзи.