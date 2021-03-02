Самое страшное поражение Красной Армии в Зимней войне

За 3,5 месяца этой зимней кампании Красная Армия, по разным данным, убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести потеряла до 132 тысяч военнослужащих (безвозвратные потери) — в несколько раз больше, чем Финляндия.

Жуткая бойня под Суомуссалми

Буквально через неделю после начала Зимней войны началась одна из самых трагических для Красной Армии войсковых операций, вошедшая в историю советско-финской кампании как сражение на Раатской дороге — в этом районе были разбиты две стрелковые дивизии РККА. В конце ноября советская 163-я стрелковая дивизия, перейдя границу между Советским Союзом и Финляндией, овладела небольшим финским населенным пунктом Суомуссалми. Финны перед отступлением успели его дотла сжечь. Вскоре неприятель отрезал стрелковую дивизию от ее тылов, перекрыв Раатскую дорогу, а затем и северный путь.

До конца декабря финны разгромили окруженное соединение. А затем принялись за 44-ю Краснознаменную Киевскую стрелковую дивизию, которая была послана на выручку на тот момент уже прекратившей свое существование163-й СД. За неделю с небольшим покончили и с ней — уставших, плохо обмундированных красноармейцев, лишенных в результате окружения продовольствия и боеприпасов, били мобильные группы финских лыжников, снайперы и артиллерия.

Своей боевой техникой советская дивизия эффективно распорядиться не смогла — по воспоминаниям финского полковника Ялмара Сииласвуо, командовавшего в Раатской битве 9-й дивизией, действия советских войск были дезорганизованы, наступила паника, солдаты массово бежали в лес, бросая винтовки и другое вооружение. Сотни красноармейцев погибли от обморожения. Советские трофеи поразили финнов — как писал Сииласвуо, им достались порядка 70 противотанковых и полевых пушек, 27 танков, несколько бронеавтомобилей, два десятка тракторов, 160 грузовиков, свыше 30 полевых кухонь и 600 лошадей. Причем большая часть вооружения была новенькой, еще в смазке!

Часть личного состава комдив 163-й стрелковой дивизии Андрей Зеленцов вывел к советской границе через озеро Киантаярви. При этом дивизия потеряла около трети бойцов, а также большое количество боевой техники и вооружения. Общие же потери в двух советских дивизиях, по оценкам российского историка Юрия Килина , свыше 5 тысяч человек.

Вину за поражение советских дивизий, превосходящих по своей силе войска противника, возложили на комдива, начштаба и начальника политотдела 44-й дивизии — на этот счет вышел специальный приказ Главвоенсовета от 19.01.1940 г. Всех троих после трибунала расстреляли перед строем.

Какой урон нанес «коктейль для Молотова»

По подсчетам финских историков Антеро Уйтто и Карла-Фредерика Геуста, приблизительно четвертая часть из почти 2 тысяч уничтоженных в Зимней кампании советских танков сгорела в результате поджогов бутылками со смесью денатурата, керосина и дегтя. Изначально они финнами назывались «коктейль для Молотова», но впоследствии предлог из словосочетания выпал.

Поначалу ставилась задача ослеплять смотровые щели танков. Но когда заметили, что при попадании водочной бутылки с гремучей смесью в район моторного воздухозаборника гусеничной машины происходит воспламенение двигателя, цель бросков «коктейля Молотова» стала иной.

Зловещий Хяюхя

Финский историк Роберт Брантберг приводит данные о смертоносном участии в советско-финской войне своего соотечественника снайпера Симо Хяюхя, якобы убившего за всю эту кампанию свыше 700 красноармейцев. За один из декабрьских дней 1939 года, утверждал документалист, Сибо застрелил 25 человек. Причем оптику Хяюхя принципиально не использовал.