Конфликты, при которых мир был близок к Третьей мировой 

Люди с ужасом реагируют на каждый вооруженный конфликт, так как после количества жертв во Второй мировой войне страшно представить, что будет, если начнется столкновение между державами сейчас. С развитием ядерного и биологического оружия Третья мировая война может стать последней в истории человечества. "Рамблер" рассказывает о конфликтах, при которых мир был на гране опасности.

Карибский кризис

Все началось с того, что СССР начал тайно перевозить и размещать оружие на Кубе. 27 октября 1962 года разведывательный самолет США был сбит над Кубой, и этот день принято считать Черной субботой. С то даты начался Карибский кризис и многие люди ожидали начала Третьей мировой войны с применением ядерного оружия. В итоге конфликт помогла предотвратить ООН

Инцидент у КПП "Чарли"

Берлинский кризис начался с того момента, как была построена Берлинская стена. ГДР изолировали Западный Берлин от Восточного, но западные страны были против. Обстановка накалилась, когда с двух сторон стены стояли американские и советские танки. Однако Холодная война не продлилась дальше. Конфликт разрешился с помощью телефонного разговора Кеннеди и Хрущева. КПП "Чарли" существует до сих пор как достопримечательность Берлина.

Ошибка переводчика

Мир был на пороге ядерной войны из-за ошибки одного переводчика в 2013 году. Мировые СМИ распространили информацию о том, что КНДР объявила войну южной и ссылалась на местное телевидение. Страны уже были готовы давать друг другу отпор, но выяснилось, что переводчик совершил ошибку. На самом деле в Пхеньяне заявили, что правительство готово дать отпор с применением ядерного оружия в случае провокаций.