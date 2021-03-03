Какие советские летчики стали пилотами Люфтваффе 

До недавнего времени участие советских летчиков на стороне Германии в Великой Отечественной войне являлась закрытой информацией. Все архивы были засекречены, к ним не было публичного доступа. На сегодняшний день эта страница истории очень мало изучена, но часть архивных документов была все же рассекречена.

Еще задолго до объявления Второй мировой войны некоторыми пилотами советских ВВС задействовались собственные машины для бегства заграницу. Так, в Польшу на одном самолете перелетели командующий 17-м авиаотрядом Клим и старший моторист Тимащук. На территорию Латвии совершил перелет летчик ГВФ Г. Н. Кравец.

В своих целях его применило диверсионные-разведывательное «Предприятие „Цеппелин“ на должности руководителя разведывательной группы. Их миссией было осуществить в советском тылу подрыв инфраструктурных объектов — мосты на железной дороге через Волгу и Каму.

Подталкивала советских летчиков к перелетам мощная пропагандистская компания, осуществляемая немцами. Листовки, выпущенные большими тиражами, взывали к переходу на сторону „братьев по оружию — пилотов Люфтваффе“.

Ссылаясь на данные немецких военных документов, 20 экипажей воспользовались побегом в первые 3 месяца 1944 года. Первый такой случай произошел при бомбежке Кенигсберга. Штурман спрыгнул с самолета посредством парашюта из своего „СБ“. В данной ситуации предпочтение было отдано дезертирству вместо возвращения на тот же аэродром. С перелетами не удавалось бороться, даже, несмотря на предпринимаемые меры против скрытого дезертирства — раздел приказа Наркома обороны СССР № 229 от 1941 г. Данная тенденция продолжалась до 1945 г.

Первой инстанцией немецких Вооруженных сил, подавших предложения пользоваться русскими летчиками из числа военнопленных, был Абвер. 1942 г. во главе с майором Филатовым стала действовать учебно-тренировочная авиагруппа в составе РННА. В ее состав входили 22 человека.

Но со сменой руководства, она была закрыта. Вторую удачную попытку удалось реализовать в первых числах октября 1943 г. в городе Летцене (Восточная Пруссия) по инициативе Мальцева В. И.

Значительная роль в рядах Русского Освободительного Движения принадлежит Виктору Ивановичу Мальцеву (25.05.1895-1.08.1946 г.). В Красной Армии он занимал ряд командно-штабных должностей. В ноябре 1941 года перешел добровольно на сторону немцев, чтобы, по его словам, „бороться против большевиков“.

В 1942 году занял пост бургомистра Ялты в 1942 году, но пробыл непродолжительное время из-за членства ранее в компартии. Работал мировым судьей и занимался тем, что формировал антисоветские воинские формирования. В 1943 году начал работать над созданием Русской восточной авиационной группы. Отобранные военные авиаторы были направлены на авиабазу в Сувалках, где проходили жесткий профессиональный и медицинский отбор. В конце 1943 г. русские летчики были направлены на Восточный фронт, где воевали против своих соотечественников.

Была создана „Вспомогательная ночная штурмовая группа Остланд“, которая была оснащена У-2, И-15, И-153, другими устаревшими самолетами. В составе летчиков — „остфлигеров“ было 2 Героя Советского Союза: капитан истребитель Бычков С. Т., старший лейтенант Антилевский Б. Р. Эскадрилья совершила 500 боевых вылетов, данных о содержании выполняемых заданий немного. Ее работа была высоко оценена немецким командованием, некоторые из летного состава были награждены „Железными крестами“.