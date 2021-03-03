Почему США отказались выдать СССР японских военных преступников

В 1936 году рядом с китайским Харбином японцы построили секретную базу, на которой работал исследовательский центр под названием «Отряд 731». В нем японские ученные изучали возможности бактериологического оружия и ставили над людьми шокирующие опыты. Руководил отрядом садистов микробиолог и генерал Японской армии Исии Сиро.

Называли людей «бревнами»

В лагерь попадали заключенные, схваченные жандармерией Квантунской армии во время боевых действий в Маньчжурии. Сотрудники и охрана "фабрики смерти" не считали заключенных людьми.

Из воспоминаний специалиста по обучению персонала «Отряда 371»: «Они были для меня бревнами. Бревна нельзя рассматривать как людей. Бревна уже мертвые сами по себе. Теперь они умирали второй раз, и мы лишь исполняли смертный приговор».

Всего в ходе исследований японские ученые убили до 10 тысяч человек. Около 70% жертв были китайцами, остальные — русские, корейцы и монголы. Имена большинства людей выявить невозможно, но точно известна, что в лагере содержался солдат по фамилии Демченко и русская девушка Мария Иванова . Её вместе с 4-летней дочерью убили в газовой камере во время эксперимента в июне 1945 года. Есть данные, что русские узники пытались поднять восстание, но их выступление не поддержали китайцы, из-за чего бунт быстро подавили при помощи отравляющего газа.

Фабрика смерти

Над «бревнами» ставили ужасные эксперименты. Людей заражали вирусами и помещали в клетки, в которых было невозможно пошевелиться, а «ученые» наблюдали, как развивается вирус. Подопытных заражали холерой, тифом, дизентерией, травили газом.

Отдел вивисекции проводил вскрытия делали без анестезии, "чтобы не нарушать естественный ход эксперимента". Для выяснения способов эффективного лечения ранений, узников лагеря взрывали гранатами и жгли огнеметами. Ради «научной мысли» в несчастных вливали кровь животных, ампутировали им конечности и пришивали их, меняя местами.

В другой лаборатории людям вводили в желудок токсичные вещества и гниющие ткани. Исследовали, сколько можно выкачать крови из человека.

Готовясь к походу в Россию, ученые-убийцы особое внимание уделяли изучению методов лечения обморожения, для чего подопытных обливали водой и выводили на мороз, или погружали их конечности в жидкий азот, и это малая часть ужасов, творящихся в «Отряде 731».

Служить в отряде считалось очень престижно и в него направляли лучших выпускников медицинских и биологических университетов Японии. Командир отряда 731 Сиро Исии был увлечен изучением чумы, и ему удалось вывести вирус, который оказался в 60 раз опасней обычного. Для использования бактерий, прибывающих в сухом состоянии, их следовало увлажнить специальным водяным раствором.

Исследователь Шэлдон Хэррис утверждает, что японцы сбрасывали на Китайские города керамические бомбы начиненные чумными блохами и мухами. От этих снарядов погибло более 200 тысяч человек. Такие же бомбы японцы планировали сбросить на США и города Дальнего Востока СССР.

Как США вступилась за военных преступников

9 августа 1945 года советская армия начала операцию по разгрому японской группировки войск. Ввиду невозможности сдержать натиск Красной армии, руководству «Отряда 731» приказали действовать самостоятельно. В ночь с 10 на 11 августа сотрудники центра начали уничтожать документы и оставшихся в живых людей, однако наиболее ценные результаты исследований Сиро Исии вывез. Эти материалы он рассчитывал обменять на свою неприкосновенность и его расчет в итоге оправдался.

Во время совместного советско-американского расследования по производству бактериологического оружия в 1946 году Сиро связался с американцами и в обмен на результаты исследований попросил убежища. На Токийском процессе выжившие пленники "Отряда 731" выступили в качестве свидетелей, но к этому времени американцы изучили документы Сиро, и, оценив их ценность, отказались от сотрудничества с русскими.

На просьбу СССР выдать живодеров, американцы ответили, что «местонахождение руководства „Отряда 731“, в том числе, Сиро Исии, неизвестно, а обвинять отряд в военных преступлениях нет оснований». За укрывательством более 3000 военных преступников стоит лично американский генерал Дуглас Макартур . На Хабаровском процессе в 1949 году осудили лишь малую часть преступников.

Как сложилась жизнь членов «отряда 731»

Правда о зверствах японцев стала известна только в 80-х годах. Сразу после войны работники центра стали в Японии уважаемыми людьми, занимающие высокие посты.

Среди членов отряда были деканы университетов, начальники медицинских училищ, академики, политики, бизнесмены и даже губернатор Токио. Один из злодеев, который ставил опыты над женщинами, открыл самую крупную в Японии частную гинекологическую клинику.

Родственник императора Хирохито принц Такеда, который инспектировал спецотряд, возглавил японский Олимпийский комитет 1964 года.

Руководитель отряда Сиро Исии получил иммунитет от преследования и продолжил работать как в Японии, так и в американском исследовательском центре Мэриленда. Он умер в 1959 году от рака горла. Незадолго до этого Сиро принял католицизм.