Эксперт рассказал, какие сообщения нужно удалять 

Не стоит оставлять в смартфоне информацию о паролях, личные данные, сообщения, которые могут испортить репутацию, а также коды авторизации и временные пароли. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.

Специалист напомнил, что некоторые приложения требуют доступ к контактам и смс-сообщениям. По его словам, быстрый доступ к сообщениям через вирусы или удаленное восстановление резервной копии гаджета без согласия владельца «превращают копилку смс в самое уязвимое пространство».

Мошенники, получив, к примеру, доступ к паролям от банков и интернет-сайтов, могут забрать аккаунт пользователя.

Для уменьшения таких рисков эксперт рекомендует делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять смартфон и быть внимательным с смс-сообщениями.