Ещё
Далее:
Читайте также:

Эксперт рассказал, какие сообщения нужно удалять 

Газета.Ru и ещё 11 4 часа назад
Эксперт рассказал, какие сообщения нужно удалять
Фото: Газета.Ru
Не стоит оставлять в смартфоне информацию о паролях, личные данные, сообщения, которые могут испортить репутацию, а также коды авторизации и временные пароли. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.
Специалист напомнил, что некоторые приложения требуют доступ к контактам и смс-сообщениям. По его словам, быстрый доступ к сообщениям через вирусы или удаленное восстановление резервной копии гаджета без согласия владельца «превращают копилку смс в самое уязвимое пространство».
Мошенники, получив, к примеру, доступ к паролям от банков и интернет-сайтов, могут забрать аккаунт пользователя.
Для уменьшения таких рисков эксперт рекомендует делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию, не терять смартфон и быть внимательным с смс-сообщениями.
Видео дня. Как не стать жертвой телефонных аферистов
Газета.Ru: последние новости
Названы самые вредные приложения для смартфонов Названы самые вредные приложения для смартфонов В Вене начался финал "Евровидения-2015" В Вене начался финал "Евровидения-2015" Древние могилы и загадочный артефакт нашли у Стоунхенджа Древние могилы и загадочный артефакт нашли у Стоунхенджа
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Невероятные случаи выживания в джунглях
14:07
Невероятные случаи выживания в джунглях
Истории
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
11:12
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Места
Как не стать жертвой телефонных аферистов
03:09
Как не стать жертвой телефонных аферистов
Истории
Самые страшные оползни, снятые на камеру
07:46
Самые страшные оползни, снятые на камеру
Безумный мир
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
10:45
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
Места
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
06:59
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
Истории
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
11:53
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
Истории
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
00:31
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
Истории
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
00:21
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
Места
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
16:01
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение