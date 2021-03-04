Вопросы из «Что? Где? Когда?», которые многое расскажут о вашем интеллекте 

Фото: Кадр из шоу "Что? Где? Когда?"

Уже больше 40 лет интеллектуальная телевизионная игра "Что? Где? Когда?" приковывает к себе внимание тысяч россиян по всей стране. Некоторые из вопросов знатокам кажутся нам элементарными, в то время как другие вводят в тупик.

"Рамблер" выбрал несколько самых занимательных загадок из передачи. Проверьте, сможете ли вы найти ответы на них.

1. Из этого травянистого растения можно сделать многое: колбасу, сыр, молоко, масло и даже бензин. Как оно называется?

2. В середине 80‑х годов XX века в Англии выпускалась газированная вода под названием "221B". Чему, согласно рекламному слогану, способствовало употребление этой воды?

3. Во времена Петра I после бала можно было найти на полу потерянные «слова». Что это за "слова"?

4. В 1928 году редактор журнала "Огонёк" Михаил Кольцов поручил своему сотруднику подготовить весёлую подборку из шуток, загадок, ребусов, шарад. Назовите имя этого сотрудника.

Ответы:

1) Соя.

2) В этом вопросе зашифрована прямая отсылка к Шерлоку Холмсу . Бейкер-стрит, 221B — это адрес знаменитого сыщика. Согласно рекламному слогану, вода активизировала умственные способности.

3) В те времена у мужчин и женщин на балах существовал особый "язык флирта". Дамы приклеивали на лицо, шею и грудь косметические мушки, похожие на родинки, для того, чтобы сделать намек. Так, мушка между бровей означала "будь откровенен", а мушка на шее — "люблю тебя".

4) Заполнением развлекательной полосы в "Огоньке" занимался Виктор Микулин. Чтобы озаглавить подборки, которые составлял журналист, Михаил Кольцов изобрел неологизм "викторина" — "от имени Виктор и последних букв фамилии".