Ещё
Далее:
Читайте также:

Вопросы из «Что? Где? Когда?», которые многое расскажут о вашем интеллекте 

Мира Маркина 5 часов назад
Вопросы из «Что? Где? Когда?», которые многое расскажут о вашем интеллекте
Фото: Кадр из шоу "Что? Где? Когда?"
Уже больше 40 лет интеллектуальная телевизионная игра "Что? Где? Когда?" приковывает к себе внимание тысяч россиян по всей стране. Некоторые из вопросов знатокам кажутся нам элементарными, в то время как другие вводят в тупик.
"Рамблер" выбрал несколько самых занимательных загадок из передачи. Проверьте, сможете ли вы найти ответы на них.
1. Из этого травянистого растения можно сделать многое: колбасу, сыр, молоко, масло и даже бензин. Как оно называется?
2. В середине 80‑х годов XX века в Англии выпускалась газированная вода под названием "221B". Чему, согласно рекламному слогану, способствовало употребление этой воды?
3. Во времена Петра I после бала можно было найти на полу потерянные «слова». Что это за "слова"?
4. В 1928 году редактор журнала "Огонёк" Михаил Кольцов поручил своему сотруднику подготовить весёлую подборку из шуток, загадок, ребусов, шарад. Назовите имя этого сотрудника.

Ответы:

1) Соя.
2) В этом вопросе зашифрована прямая отсылка к Шерлоку Холмсу. Бейкер-стрит, 221B — это адрес знаменитого сыщика. Согласно рекламному слогану, вода активизировала умственные способности.
3) В те времена у мужчин и женщин на балах существовал особый "язык флирта". Дамы приклеивали на лицо, шею и грудь косметические мушки, похожие на родинки, для того, чтобы сделать намек. Так, мушка между бровей означала "будь откровенен", а мушка на шее — "люблю тебя".
4) Заполнением развлекательной полосы в "Огоньке" занимался Виктор Микулин. Чтобы озаглавить подборки, которые составлял журналист, Михаил Кольцов изобрел неологизм "викторина" — "от имени Виктор и последних букв фамилии".
Видео дня. Как не стать жертвой телефонных аферистов
Комментарии
Истории , Михаил Кольцов , Шерлок Холмс , Журнал "Огонек"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Невероятные случаи выживания в джунглях
14:07
Невероятные случаи выживания в джунглях
Истории
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
11:12
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Места
Как не стать жертвой телефонных аферистов
03:09
Как не стать жертвой телефонных аферистов
Истории
Самые страшные оползни, снятые на камеру
07:46
Самые страшные оползни, снятые на камеру
Безумный мир
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
10:45
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
Места
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
06:59
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
Истории
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
11:53
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
Истории
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
00:31
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
Истории
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
00:21
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
Места
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
16:01
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение