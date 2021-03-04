Как мужчина разыграл свое похищение, чтобы не идти на работу

Каждый человек хоть раз в жизни просыпался с нежеланием отправляться на работу. Но пока одни превозмогают себя или решать сменить сферу деятельности, другие прибегают к более изобретательным способам.

Подробнее об одном из них — в материале "Рамблера".

19 февраля телеканал abc15 сообщил удивительную новость: американец инсценировал собственное похищение, чтобы не появляться на работе.

19-летний Брендон Соулс из города Каса-Гранде в штате Аризона рассказал о безумной идее, пришедшей ему в голову, полицейским, которые расследовали его "похищение".

Все началось 10 февраля, когда стражи порядка обнаружили Соулса лежащим на земле возле водонапорной башни: руки юноши были связаны, а во рту был кляп. Поначалу Брендон пытался убедить полицейских, что его похитили двое в масках, после чего лишили сознания и выбросили из машины.

В ходе расследования полицейские не нашли ни одного подтверждения истории Соулса. Предполагаемых преступников не зафиксировала ни одна из камер видеонаблюдения, расположенных в округе. По словам парня, его похитили из-за "огромных денег", которые его отец якобы спрятал по всему городу.

Полиции понадобилось совсем немного времени, чтобы раскрыть обман Соулса. Американец признался в содеянном и заявил, что выдумал эту историю, чтобы не идти на работу. Мужчину арестовали за ложное сообщение в полицию и тут же уволили.