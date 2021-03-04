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Как мужчина разыграл собственное похищение, чтобы не идти на работу 

Мира Маркина 5 часов назад
Как мужчина разыграл свое похищение, чтобы не идти на работу
Фото: depositphotos.com
Каждый человек хоть раз в жизни просыпался с нежеланием отправляться на работу. Но пока одни превозмогают себя или решать сменить сферу деятельности, другие прибегают к более изобретательным способам.
Подробнее об одном из них — в материале "Рамблера".
19 февраля телеканал abc15 сообщил удивительную новость: американец инсценировал собственное похищение, чтобы не появляться на работе.
19-летний Брендон Соулс из города Каса-Гранде в штате Аризона рассказал о безумной идее, пришедшей ему в голову, полицейским, которые расследовали его "похищение".
Все началось 10 февраля, когда стражи порядка обнаружили Соулса лежащим на земле возле водонапорной башни: руки юноши были связаны, а во рту был кляп. Поначалу Брендон пытался убедить полицейских, что его похитили двое в масках, после чего лишили сознания и выбросили из машины.
В ходе расследования полицейские не нашли ни одного подтверждения истории Соулса. Предполагаемых преступников не зафиксировала ни одна из камер видеонаблюдения, расположенных в округе. По словам парня, его похитили из-за "огромных денег", которые его отец якобы спрятал по всему городу.
Полиции понадобилось совсем немного времени, чтобы раскрыть обман Соулса. Американец признался в содеянном и заявил, что выдумал эту историю, чтобы не идти на работу. Мужчину арестовали за ложное сообщение в полицию и тут же уволили.
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