При каком «вожде» советские люди жили богаче американцев 

В СССР уровень жизни постоянно менялся. Были периоды, когда население находилось на грани нищеты и голода, но за ними наступали времена, когда советские граждане жили не хуже, чем в развитых западных странах.

Первые годы советской власти большевики пытались выбраться из разрухи, которая возникла и по их вине. Хрущев так описывал этот период: «Вот мы свергли монархию, буржуазию, мы завоевали нашу свободу, а люди живут хуже, чем прежде. Как слесарь в Донбассе до революции я зарабатывал 40-45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт (410 граммов), а белый — 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо — копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились, и даже очень, цены же — сильно поднялись».

Только к середине тридцатых годов, на седьмом году индустриализации СССР смог выйти на высокий уровень промышленного развития и относительно стабильно обеспечивать граждан товарами первой необходимости. Что важно — к этому времени Советский Союз первый среди других стран сумел преодолеть безработицу.

Сталинский прорыв

Главное, что сделал Сталин — возродил национальное производство. Накануне Великой Отечественной войны СССР по объему валовой промышленной продукции был вторым государством в мире, лишь немного отставая от США и значительно опережая развитые европейские страны.

После окончания войны нашему государству в короткие сроки удается преодолеть разруху. Уже в 1946 году на 20% повышается зарплата рабочих и инженеров, занятых на предприятиях и стройках Урала, Сибири и Дальнего Востока. На столько же поднимаются оклады граждан со среднеспециальным и высшим образованием, в том числе медикам, учителям и научным сотрудникам.

Уровень жизни населения СССР к 1953 году — моменту смерти Сталина — можно оценить, опираясь на материалы исследований бюджетов семей рабочих, служащих и колхозников, которые проводило Центральное Статистическое Управление (ЦСУ). Согласно данным ЦСУ к наиболее обеспеченной части населения относились работники предприятий обо­ронной промышленности, проектных организаций, научных учреждений, преподаватели вузов, врачи, работники артелей и военные.

Из перечисленных групп наивысший доход был у медиков: на каждого члена их семей ежемесячно приходилось в среднем 800 рублей. Наименьший доход среди категорий городского населения был у работников промышленных предприятий — 525 в месяц на каждого члена семьи, у крестьян такой доход составлял 350 рублей.

После отмены карточной системы правительство значительно снизило цены на продукты питания в магазинах, в том числе и на те, что не относились к товарам первой необходимости. К примеру, стоимость пирожного упала с 30 до 3 рублей. Более чем в три раза снизился ценник и на колхозных рынках.

Дешевой была еда в заведениях общепита. Так, обед в студенческой столовой, включавший суп с мясом, второе с мясом, компот или чай с булочкой стоил всего 2 рубля. Более того, на столах всегда лежал бесплатный хлеб. С 1949 года снижение цен стало привычным явлением, в среднем на 20% в год.

В 1953 году средняя зарплата в СССР составляла 719 рублей или 179 долларов. С переводом на сегодняшние деньги — порядка 1600 — 1700 долларов.

Хрущевская оттепель

После прихода к власти Хрущева уровень жизни советский граждан продолжил расти. В 1957 году был повышен оклад низкооплачиваемым категориям рабочих и служащих, а с 1959 по 1965 годы почти в 1,5 раза выросла и средняя зарплата. В 1964 году впервые было введено пенсионное обеспечение колхозникам, также отменялась плата за обучение. Власти много вкладывают в здравоохранение, в это время отмечалось увеличение продолжительности жизни населения.

Но главное, чем запомнился Хрущев, так это массовым строительством жилья. За 1956-60-й годы в пусть и малогабаритные, но зато собственные квартиры въехали свыше 50 млн граждан — почти четверть населения СССР.

Вместе с этим к началу 60-х годов ресурсы государства на ведение благоприятной социальной политики стали иссякать, новый виток «холодной войны» привел к росту военных расходов, начались сбои в экономике. Не прошли даром для страны и хрущевские эксперименты в народном хозяйстве, приведшие к оттоку из страны части золотого запаса. В 1964 году возникает ощутимая нехватка хлеба и власти впервые вынуждены закупать зерно за рубежом.

Любопытно, что именно в хрущевские времена расцветают советские подпольные миллионеры. Среди них Зигфрид Газенфранц и Исаак Зингер, сколотившие состояние на швейном производстве. Первый купил просторный дом и нанял прислугу, второй любил кутить в ресторанах и ни в чем себе не отказывал.

Брежневский застой

Закончились волюнтаристские времена Хрущева, который предлагал догнать и перегнать Америку, начался период брежневского застоя. И жизнь советских жителей стабилизировалась. Если брать во внимание бытующий сегодня индекс развития человеческого потенциала, то Советский Союз по его показателям входил в пятерку наиболее развитых стран мира.

Живущий в США профессор Сергей Лопатников, работающий в Центре композитных материалов Делаверского университета, утверждал, что уровень жизни советских людей к 80-м годам был не только соотносим с американским, но в чем-то и превосходил качество жизни 80% американцев того времени.

В брежневскую эпоху наступило благодатное время для сельского хозяйства, нефтегазовой промышленности и ракетно-космической отрасли. Средняя зарплата по стране составляла 120-130 рублей. В 1970-е можно было спокойно прожить даже на студенческую стипендию в 30-50 рублей.

Но в стране было немало категорий населения, имевших доход выше среднего. Так, доцент вуза в месяц получал 250-300 рублей, оклад металлургов, шахтеров, нефтяников доходил до 500 рублей. Любой трудящийся мог приобретать товары в рассрочку или в кредит со ставкой, не превышающей 2%.

В брежневские времена стала доступна возможность развивать личные и подсобные хозяйства. «Хозяйство личное — дело общее» — бытовал в то время лозунг. Излишки сельхозпродукции через систему потребкооперации государство скупало у населения, при этом расценки были на 30-40% выше, чем при закупках у колхозов и совхозов.

За 18-летний период правления Брежнева было построено около 1,6 млрд кв. м. жилой площади, куда въехали 162 млн человек. Это были уже не хрущевские малогабаритки, а просторные и благоустроенные квартиры.

В преддверии кризиса

К 1985 году СССР прочно занимал 1-е место в Европе и 2-е в мире (после США) по объемам промышленного и сельскохозяйственного производства. Средняя зарплата на 1985 год в РСФСР соответствовала 199 рублям, по стране — 150 рублям. Регулярные месячные затраты — оплата жилья, еды, транспорта и других необходимых услуг — обычно не превышали 50% от дохода, что позволяло советским гражданам серьезно экономить.

Продукты питания в позднем СССР были доступные всем: не более 3 руб. 50 коп. стоил килограмм мяса, 16 копеек — батон белого хлеба, около рубля — десяток яиц, 36 копеек — литр молока, бутылка водки— 3 рубля 62 копейки.

Уровень жизни населения оставался стабильно высоким, несмотря на то, что в экономике уже наметились первые негативные тенденции. Андропов и Черненко существенно не повлияли на ситуацию, хотя при Андропове и были попытки влить свежую кровь в социально-экономическую жизнь страны.

Горбачевская перестройка, призванная преобразить лицо социализма, привела к совершенно непредсказуемым результатам. При неумелых действиях управленческого аппарата качество жизни граждан стало неизменно падать. К середине 1990-го года стало понятно, что социалистические методы ведения народного хозяйства себя изжили: страна оказалась на пороге рыночных реформ.

К началу 1991 года в 2-4 раза были взвинчены цены на продовольственные товары, транспорт и коммунальные услуги. Начались регулярные перебои в снабжении населения, которые привели к табачному, сахарному и водочному кризису. Многие товары первой необходимости стали доступны только по талонам. Страна впервые за долгое время столкнулась с проблемой очередей.

Дефицит государственного бюджета, другими словами, превышение расходов над доходами, составлял, по разным оценкам, от 20% до 30% валового внутреннего продукта (ВВП). Обычным явлением стали безработица и рэкет. Страна плавно катилась к переделу государственной собственности.