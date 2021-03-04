Военные экстрасенсы в СССР: чем они занимались 

В работе любой спецслужбы сложнее всего выяснить, честную ли игру ведёт разведчик или же он двойной агент; правдив ли подследственный или умело врёт. Для решения этой непростой задачи органы госбезопасности , в том числе в России, в ряде случаев используют людей, обладающих экстрасенсорными способностями.

Создание сверхлюдей

В нашей стране вопросами применения экстрасенсорики в оперативных целях с середине 1980-х годов занималась секретная в/ч 10003, подчиненная Генеральному штабу министерства обороны . Военные изучали и апробировали азиатские, южноамериканские, европейские, африканские, алтайские, сибирские и тибетские психотехники. Проводились эксперименты по введению разными путями военнослужащих в состояние изменённого сознания для повышения в несколько раз их интеллектуальных и физических возможностей, в том числе в боевых целях. Велись исследования природы феноменальных способностей человека; разработка методов дистанционного тестирования личных качеств людей для психологической атаки.

Ни в одном из государств потенциальных противников подобных подразделений не существовало. Конечно, в странах НАТО тоже использовались люди с паранормальными способностями. Тем не менее лишь в в/ч 10003 ГШ МО РФ была разработана уникальная методика наделения феноменальными, в том числе экстрасенсорными, возможностями практически любого офицера или солдата.

Отконвоировали усилием мысли

Не удивительно, что исключительные качества офицеров в/ч 10003 неоднократно были востребованы при раскрытии преступлений. Характерен случай, произошедший в июне 1990 года. Два солдата одной из частей советских войск в Германии, похитив по автомату, скрылись в неизвестном направлении. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, и следователи обратились к руководству в/ч 10003. С помощью фотографий беглецов специалисты на протяжении нескольких часов отдавали им мысленные приказы, провоцируя их совершать неадекватные поступки. В итоге, потеряв бдительность, горе-вояки вышли на дорогу, ведущую из советского военного гарнизона в город, и начали голосовать. Вскоре около них действительно затормозил автобус. Каково же было удивление беглецов, когда они увидели в салоне советских военнослужащих с собаками! Оказалось, что солдаты, состояние сознания которых было разбалансировано, потеряли способность делать простейшие логические выводы. Они остановили автобус характерной расцветки, со специальными номерами и солдатом за рулём. Любой человек, скрывающийся от погони, поспешил бы спрятаться в кусты. Однако беглецы, подталкиваемые непонятной силой, без опаски вышли на шоссе, которое оказалась для них дорогой под трибунал…

Цифры из головы

Не менее интересная история произошла во время раскрытия ограбления военного склада в Грузии. Тогда с ходу выявить похитителей и их сообщников следователи не смогли и обратились к руководству в/ч 10003 с просьбой включить офицера части в группу расследования ЧП. Начальник, которому подчинялся склад, предположил, что кто-то из караульных был связан с грабителями. Командир в/ч 10003 генерал-лейтенант А. Ю. Савин попросил у него список состава караула. Но когда выяснилось, что его достать сразу нельзя, Савин взял листочек бумаги и записал на нём несколько цифр, которые пришли ему в голову. А потом добавил, что это порядковые номера соучастников похитителей оружия в списке смены караула. Начальник подразделения недоверчиво усмехнулся, но распорядился, чтобы этих солдат проверили в первую очередь. Той же ночью следователи вызвали их и сказали им в присутствии полковника в/ч 10003, что по расчётам экстрасенсов именно они участвовали в хищении. Виновники, поражённые подобными чудесами, мгновенно во всём признались и помогли дальнейшему ходу расследования. К утру всё оружие и боеприпасы были возвращены в часть, а налётчики арестованы. Несмотря на то, что подобных случаев было множество, офицеры в/ч 10003 ни разу не ошиблись, помогая органам правопорядка в раскрытии сложных преступлений.