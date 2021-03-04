Рыболов поймал огромного 450-килограммового тунца 

Житель американского штата Вирджиния поймал тунца рекордного веса. Об этом сообщает Fox News.

Джозайа Ванфлит рыбачил у берегов Северной Каролины вместе с девятилетним сыном Зиком. Им удалось выловить тунца длиной почти в три метра.

Чтобы взвесить улов, Ванфлит отвез его в рыболовный центр, однако узнать точный вес так и не удалось. Когда тунца положили на весы, те сломались.

Southeastern Marine

Сотрудники береговой охраны оценили вес рыбы, и сказали, что он составляет около 450 килограммов.

До сих пор самым большим тунцом, пойманным в Северной Каролине, считалась рыба, которую зарегистрировали в 2017 году. Ее вес составлял 397,8 килограмма.