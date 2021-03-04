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Рыболов поймал огромного 450-килограммового тунца 

Мария Грибова 33 минуты назад
Рыболов поймал огромного 450-килограммового тунца
Фото: depositphotos.com
Житель американского штата Вирджиния поймал тунца рекордного веса. Об этом сообщает Fox News.
Джозайа Ванфлит рыбачил у берегов Северной Каролины вместе с девятилетним сыном Зиком. Им удалось выловить тунца длиной почти в три метра.
Чтобы взвесить улов, Ванфлит отвез его в рыболовный центр, однако узнать точный вес так и не удалось. Когда тунца положили на весы, те сломались.
Southeastern Marine
Сотрудники береговой охраны оценили вес рыбы, и сказали, что он составляет около 450 килограммов.
До сих пор самым большим тунцом, пойманным в Северной Каролине, считалась рыба, которую зарегистрировали в 2017 году. Ее вес составлял 397,8 килограмма.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в США обнаружили утерянное стихотворения Набокова.
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