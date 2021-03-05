Ещё
Далее:
Читайте также:

Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку 

Lenta.ru 4 часа назад
«Не торопился»: как Ельцин уходил в отставку
Фото: Reuters
Политтехнолог Глеб Павловский раскрыл подробности ухода в отставку в 1999 году первого президента России Бориса Ельцина. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».
«Эта идея из моего сценария выборов. Я его докладывал в присутствии [тогдашнего премьер-министра Владимира] Путина на заседании узкого состава штаба в конце лета 1999 года. План был принят, и реализован был», — пояснил он.
Павловский отметил, что «Борис Николаевич, конечно, не торопился уходить», однако, «увидев результаты думских выборов [1999 года], успокоился и согласился на эту последнюю часть плана».
«Но уговаривал, конечно, его не я», — подчеркнул политтехнолог.
Об отставке Бориса Ельцина с поста президента было объявлено 31 декабря 1999 года в полдень по московскому времени. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Владимир Путин, в то время занимавший должность премьер-министра.
Видео дня. Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Последние новости
Раскрыты детали выбора Ельциным своего преемника Раскрыты детали выбора Ельциным своего преемника Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавируса Онищенко заявил о существовании единственного штамма коронавируса
Истории , Глеб Павловский , Борис Ельцин , Владимир Путин , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам
00:27
Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам
Безумный мир
Невероятные случаи выживания в джунглях
14:07
Невероятные случаи выживания в джунглях
Истории
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
11:12
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Места
Как не стать жертвой телефонных аферистов
03:09
Как не стать жертвой телефонных аферистов
Истории
Самые страшные оползни, снятые на камеру
07:46
Самые страшные оползни, снятые на камеру
Безумный мир
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
10:45
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
Места
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
06:59
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
Истории
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
11:53
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
Истории
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
00:31
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
Истории
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
00:21
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение