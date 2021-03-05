Привычки советских людей, которые теперь в ходу у иностранцев 

У советских людей существовали бытовые привычки, которые казались странными иностранцам. После распада СССР некоторые эти традиции стали исчезать, но затем постепенно начал возвращаться в нашу жизнь. Причем теперь не только на территории нашей страны. Их с успехом переняли иностранцы, выдающие некоторые из них за новомодные тренды. О чем идет речь, читайте в материале «Рамблера».

Авоськи и пакеты из бумаги

В то время, как на Западе в ходу уже были яркие полиэтиленовые пакеты, в Советском Союзе люди ходили в магазины с веревочными авоськами или матерчатыми сумками, а в продуктовых товар упаковывали в бумажные пакеты или просто заворачивали в бумагу. Иностранцам такой подход казался очень странным. Но что происходит теперь? Весь мир старается отказаться от пластиковых, бывших когда-то модными, пакетов, отдавая предпочтение бумажным или сумкам из биоразлагаемого материала. А авоськи даже начали выпускать модные бренды (например Louis Vuitton ).

Пакет для пакетов

Поскольку пакеты в СССР были товаром дефицитным, их использовали не один раз (даже стирали порой) и аккуратно складывали в специальный пакет. Пакет с пакетами был одним из тех вещей, о котором иностранцы рассказывали знакомым, вернувшись из Союза на родину. Теперь же усовершенствованные аналоги знаменитого пакета с пакетами можно купить во многих магазинах: наверняка вы видели (а, может быть, и пользуетесь) специальные контейнеры для хранения мешков.

Стеклянная тара

Молоко и кефир, продававшиеся в Советском Союзе в стеклянных бутылках, иностранцы считали пережитком устаревших технологий. Пластиковые бутылки и тетрапаки — вот какой должна была быть тара, по мнению западных людей. Но позже в странах Европы изменили подход, также перейдя на стеклянную тару. В целях заботы об окружающей среде и экологии, разумеется.