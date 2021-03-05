Русские города, оказавшиеся под водой 

Эти населенные пункты оказались на самом дне в прямом смысле этого слова. В разные годы они были затоплены водой. О настоящих «Русских Атлантидах» читайте в материале «Рамблера».

Китеж

Это, наверно, самый известный русский город, оказавшийся под водой, история его овеяна легендами и преданиями. Достоверно о Китеже известно лишь то, что город действительно существовал, был возведен в 1168 году на берегу озера Светлояр в Нижегородской области. А вот точные сведения об истории его исчезновения — сплошные домыслы и слухи. До сих пор существуют предания, что иногда на поверхности озера Светлояр можно заметить отражения Китежа, а по ночам слышен звон колоколов города.

Калязин

Впервые Калязин был упомянут в летописях XII века, а закончил свое существования в начале XX. Старая часть города в начале 1940-х годов была затоплена в рамках строительства Угличской ГЭС. Торговая площадь Калязин, особняки купцов, улицы, церкви, собор и монастырь оказались под водой. От старого Калязина осталась лишь колокольня, по сей день возвышающаяся над водой на небольшом островке. Она была оставлена на поверхности в качестве своеобразного маяка для судов.

Молога

Затоплению в советские времена подверглась и Молога, древний город, о котором упоминается впервые в летописях 1149 года. В рамках строительства Рыбинского водохранилища древний город было решено затопить. Жителям дали пять лет, чтобы выехать из населенного пункта, вода поглотила Мологу уже после войны. Однако и по сей день, когда водохранилище начинает мелеть, над водой показываются стены домов, церквей, даже булыжные мостовые.

Весьегонск

Упоминание об этом городе можно найти в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя. Затоплен он был в середине XX века, в рамках затопления Рыбинского водохранилища. Под воду ушли старые дома, церкви, фундаменты построек. А вот сами дома были аккуратно разобраны, перенесены на находившееся поблизости возвышение и заново отстроены.