Война за испанское наследство: почему её считают первой мировой войной 

Великая европейская война 1701-1714 гг., прозванная Войной за испанское наследство, может по праву считаться одной из мировых войн. В ней приняли участие почти все крупные государства Западной, Центральной и Южной Европы. Боевые действия велись в Европе, Северной Америке и на всех океанах.

Причины войны

Война вспыхнула из-за стремления великих держав прибрать к своим рукам колониальное наследство дряхлеющей Испанской империи. Последний король испанской ветви Габсбургов Карлос II (1665-1700) был, из-за близкородственного брака родителей, очень болезненным и бездетным. Вопрос об «испанском наследстве» возник ещё при его жизни. На эту роль наметились три претендента.

Главным был могущественный французский король Людовик XIV Бурбон — знаменитый «король-солнце», женатый на сестре Карлоса II по отцу Марии-Терезии. Хитрый Людовик намеревался не сам занять испанский трон, а посадить на него своего внука Филиппа герцога Анжуйского. Хотя по условиям его с Марией-Терезией брачного договора их потомство не имело прав на испанский трон, французский король нашел лазейку. Договор предусматривал выплату Испанией большого приданого, но за 40 лет Испания так и не смогла его выплатить.

Вторым претендентом была австрийская ветвь Габсбургов, а именно — Император Леопольд I. Он был женат на родной сестре Карлоса II, которая, при всем при этом, приходилась ему самому родной племянницей. Как и Людовик XIV, он не метил на трон сам, а хотел посадить туда своего младшего сына, эрцгерцога Карла.

Третьей кандидатурой был двоюродный баварский наследный принц Иосиф Фердинанд. Он был двоюродным внуком Карлоса II и тот завещал ему престол заранее. Кандидатуру Иосифа в 1697 году договорились поддержать Англия и Франция. Не из альтруистических побуждений, конечно: французам при таком раскладе отошли бы Южная Италия и Сицилия, а Англия получала долю в испанских Нидерландах (Бельгии). Саму Испанию и все её заокеанские колонии унаследовал бы баварский принц. Такой расклад вызвал бурное возмущение Австрии, которая оказывалась не у дел. Ещё больше страсти накалились, когда в начале 1699 года Иосиф Фердинанд внезапно умер. Спор за испанское наследство разгорелся снова.

Враждующие стороны

Карлос II уступил настояниям Франции и назначил своим наследником внука Людовика XIV, но с тем условием, что, если он унаследует французский трон, то испанским королём должен был стать его младший брат. В ноябре 1700 года Карлос II умер, и на испанский престол вступил Филипп V Бурбон. Это стало сигналом к сколачиванию антифранцузской коалиции и началу военных действий.

Вчерашние недруги — Англия и Голландия, с одной стороны, Австрия, с другой — сблизились между собою. Им удалось привлечь на свою сторону также Португалию и Савойю.

Поначалу союзники не возражали против воцарения Филиппа. Однако они хотели раздела испанских владений и соблюдения «баланса сил» — последний термин с тех пор начал широко применяться политиками. Англия и Голландия договорились поделить между собой испанские Нидерланды, а Австрии предназначались теперь юг Италии и Сицилия.

След в европейской истории

Война за испанское наследство стала одним из элементов, образовавших цивилизацию Европы в Новое время. По крайней мере, до середины ХХ века для национального сознания в разных странах Европы очень много значили имена прославленных полководцев этой войны — французских маршалов герцога де Виллара, герцога Бервика (английского эмигранта) и австрийского принца Евгения Савойского. А имя английского герцога Мальборо (потомком которого являлся Уинстон Черчилль ) даже вошло в песенку, бывшую и сто лет спустя известной по всей Европе и в России («Мальбрук в поход собрался…»).

Во все европейские учебники истории вошли два самых кровопролитных сражения этой войны — при Бленхейме (или второе Гохштедтское, 1704) и при Мальплаке (1709). В первом из них войска Евгения Савойского и герцога Мальборо разгромили франко-баварскую армию, в результате чего Бавария заключила сепаратный мир.

11 сентября 1709 года в крупнейшей за весь XVIII век битве в Европе англо-австро-прусско-голландская армия под командованием тех же полководцев атаковала французскую армию де Виллара на севере Франции. Обладая небольшим превосходством в силах, союзники потеснили французов, но при этом понесли вдвое большие потери. Битва при Мальплаке стала классической иллюстрацией выражения «пиррова победа».

В Войне за испанское наследство была широко применена опора на «пятую колонну» в стане врага. Франция поддерживала претендента на английский трон — сына изгнанного короля Якова II. В свою очередь, Англия своим подстрекательством вызвала на юге Франции восстание камизаров — оставшихся там протестантов после эмиграции большей их части в 1685 году. Сторонники австрийского претендента на испанский трон, при поддержке союзников, откололи от Испании Арагон и Каталонию и удерживали их в 1705-1714 гг.

Важный шаг к мировому господству Англии

Несмотря на умелые действия полководцев, силы Франции в борьбе против мощной коалиции начали ослабевать. Одно время союзники даже угрожали Парижу. Но разногласия между ними и ряд французских успехов склонили противников к мирным переговорам. В 1713 году был подписан мир в Утрехте, а в 1714-м — окончательный мир в Раштатте и Баденский договор, завершившие войну.

Союзникам удалось предотвратить объединение Франции и Испании. Филипп V сохранил за собой испанский трон, однако отказался за себя и своих наследников от прав на французскую корону. Великобритания получила Гибралтар и испанский остров Менорку, Австрия — Бельгию и итальянские владения Испании. Французский король признал Ганноверскую династию на английском престоле и отказался от поддержки сторонников Якова (якобитов).

Но самыми важными результатами войны были не территориальные и династические — Англии удалось добиться для себя монополии на работорговлю в испанских колониях. Эта торговля в течение последующей сотни лет несказанно обогатила Великобританию. Кроме того, Англия в ходе войны навязала Португалии соглашение, в результате которого последняя на два с лишним столетия превратилась в фактический английский протекторат. Также во время этой войны, в 1707 году, Англия, Шотландия и Ирландия окончательно слились в Соединённое Королевство.

Таким образом, главным итогом Войны за испанское наследство стало начало глобальной гегемонии Великобритании. Этим война открыла новую историческую эпоху.

По подсчётам историков, жертвами первой мировой войны XVIII века стали от 235 тысяч до 400 тысяч человек в двух частях света.