Как 16-летняя девушка в начале XX века обогнула земной шар на машине 

В 1922 году 16-летняя канадка Алоха Вандервелл отправилась в авантюрную экспедицию по миру на машине Ford Model‑T и стала первой женщиной, совершившей кругосветное путешествие. За десять лет она проехала 611 тысяч километров и посетила 80 стран.

Алоха Вандервелл, она же Идрис Галиция Велш, родилась в 1906 году в Канаде. Она заинтересовалась путешествиями еще в детстве, прочитав несколько приключенческих книг для мальчиков. В Первую мировую войну отчим девушки вступил в Британскую армию, и они с матерью и сестрой вслед за ним переехали из Канады в Европу: они побывали в Великобритании и Бельгии и остановились во Франции. Чтобы усмирить хулиганский характер Идрис, мать поместила ее в монастырский пансион.

В 1922 году девушка увидела в газете Paris Her­ald объявление:

«Умная, красивая и в бриджах — всемирный тур для удачливых молодых женщин. Присоединяйтесь к экспедиции!».

Объявление поместил Вальтер Вандервелл (настоящее его имя — Валериан Йоханнес Печински), польский эмигрант, искатель приключений и изобретатель, называвший себя капитаном. Вандервелл при поддержке автомобильной компании Форда организовал кругосветную экспедицию, чтобы продвинуть идею Мировой полиции — пацифистской структуры, которая бы арестовывала диктаторов и не позволяла начаться войнам. У Вандервелла уже была команда из журналиста, фотокорреспондента, механика и секретаря в лице его жены, но кинооператор экспедиции попал в больницу, и пришлось искать ему замену через газеты. Из рекламных соображений решено было пригласить женщину.

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Прочитав объявление, 16-летняя Идрис тут же ночным поездом примчалась в Париж из монастырской школы в Ницце. Она рассказала капитану, что с детства мечтала о далеких странах и кочевой жизни, и соврала, что умеет обращаться с камерой. Вандервелл восхитился авантюризмом девушки, но все же отправил ее прочь: уж слишком она была молода.

Однако на объявление больше никто не откликнулся, а Идрис была настойчива: она на такси догнала машину с путешественниками, устроила скандал, и в конце концов ее пришлось взять с собой, хотя жена капитана была в ярости. В самом начале экспедиции Идрис получила псевдоним Алоха Вандервелл («алоха» — гавайское слово, которое означает «дыхание жизни» и используется для приветствия и прощания).

В первую поездку команда объездила 43 страны на четырех континентах: они увидели послевоенные Францию и Германию, Турцию, Египет, Афганистан, Палестину, Индию, Восточную Африку, Индокитай и Сибирь, где комиссар Красной армии произвел Алоху в почетные генералы.

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В дороге девушка действительно научилась управляться с кинокамерой — она снимала фильмы о пробеге, сама проявляла пленки, устраивала киносеансы после лекций Вальтера, продавала билеты и вела бухгалтерию. Также она служила переводчиком, водителем и секретарем.

Несколько месяцев экспедиция провела в Индии: они встречались с местными жителями и любовались достопримечательностями. В джунглях Амазонки гидроплан Вандервеллов сломался, и Вальтеру пришлось отправиться за необходимой запчастью, оставив жену с индейцами бороро и еще одним членом экспедиции.

Алоха подружилась с аборигенами и сняла первый фильм об этом племени под названием «Полет к бороро из каменного века». В 1932 году в Калифорнии Вандервелла убили, но Алоха продолжила путешествовать. В начале 1930‑х годов она вышла замуж за оператора Вальтера Бейкера. Вместе с ним она ездила по миру, снимала фильмы и писала о своих впечатлениях — сейчас ее работы выставлены в музеях по всему миру. Вандервелл умерла в Калифорнии в 1996 году, когда ей было 90 лет. Этой отважной женщине, которую прозвали женской версией Индианы Джонса, посвящен сайт Alohawanderwell.com.