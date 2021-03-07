Как Джохар Дудаев участвовал в Афганской войне 

Джохар Дудаев — единственный в СССР генерал-майор-чеченец. Как об офицере Советской Армии о Дудаеве российские военачальники высказываются хорошо.

До начала чеченской кампании этот военный лётчик у широкой общественности на слуху не был и среди своих коллег особо не выделялся.

Тринадцатый ребёнок

Дудаев родился в многодетной чеченской семье. Шестеро детей были единокровными, семеро — единоутробными (глава семьи ветеринар Муса Дудаев женился дважды). Самый младший Джохар свою родину увидел лишь спустя 13 лет после рождения: как раз в феврале 1944 года по приказу Сталина началась массовая депортация чеченцев и ингушей.

Утверждается, что при этом великом переселении заживо сожгли родителей матери Дудаева — Рабиат, живших в другом чеченском селении. Дудаевы оказались в Павлодарской области (территория нынешнего Казахстана). Когда будущий «президент Ичкерии» был шестилетним ребёнком, умер его отец. По воспоминаниям современников, Джохар в школе неплохо успевал по всем предметам, в отличие от своих братьев и сестер. После возвращения из Казахстана в 1957 году семья Дудаевых обосновалась в Грозном, Дудаев на тот момент ходил в шестой класс.

Мальчик хочет в Тамбов

После школы Дудаев некоторое время поработал электриком в одном из грозненских строительно-монтажных управлений, а затем поступил на физмат Северо-Осетинского пединститута. Отучился он там только один курс, а потом вопреки материнской воле… сбежал в Тамбов, где сначала в течение года готовился к поступлению в местное авиационное училище, а затем и поступил в него. При поступлении пришлось назваться осетином: чеченцы ещё считались врагами народа. Училище Дудаев окончил с красным дипломом.

Военная карьера

Дудаев начал строевую военную службу в 1966 году помощником командира-бомбардировщика. Через 2 года вступил в партию, в начале 1970-х отучился в военно-воздушной академии. Поэтапно продвигаясь по служебной лестнице, в 1980 году Дудаев был уже командиром бомбардировочного авиаполка. Куда посылали, там и служил: в Сибири, под Полтавой. Сослуживцы вспоминают о нём как о вспыльчивом, эмоциональном и вместе с тем честном и порядочном офицере, убеждённом коммунисте-политработнике.

В Афганистане

В конце 1980-х Джохар Дудаев воевал в Афганистане, сам участвовал в боевых вылетах. Говорят, его соединение активно применяло ковровые бомбардировки западных районов Афгана. Однако впоследствии Дудаев утверждал, что его краткий период пребывания в Афганистане с непосредственным участием в боевых действиях никак не связан. Тем не менее за умелый вывод своего полка из Афгана в СССР Д. Дудаева наградили орденом Боевого Красного Знамени.

Эстония — последнее место службы

После Афганистана вплоть до 1991 года Джохар Дудаев служил в эстонском Тарту, командуя бомбардировочной дивизией, и возглавлял тамошний военный гарнизон. Генерал-майора ему присвоили в 1989 году. Бывший главком ВВС СССР и потом России П. И. Дейнекин Дудаева хорошо знал и отзывался о нём положительно. Пётр Степанович отмечал хорошие командные качества генерал-майора как офицера, выдержку и умение заботиться о людях.

Ещё в статусе комдива Д. Дудаев начал делать политические заявления. СССР в начале 1990-х уже начинал трещать по швам, и Дудаев поначалу резко высказался по поводу вильнюсских событий, а затем активно включился в политическое противостояние в тогда ещё Чечено-Ингушской республике. Чем всё это закончилось для Дудаева и для страны, общеизвестно.