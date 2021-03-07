Василий Блохин: что стало с палачом Сталина №1 

Расстрельные приговоры Лубянки приводились в исполнение не так пафосно, как в Средние века, но палачи по-прежнему скрывали свои имена и лица. И только в конце XX столетия были обнародованы факты об этих «бойцах невидимого фронта», отправивших в мир иной тысячи и тысячи людей. Но даже среди этих чудовищ имя Василия Блохина стоит особняком.

Происхождение

Василий Михайлович Блохин родился в семье крестьянина-бедняка, в 1895 году в селе Гавриловское Суздальского района Ивановской области. В детском и подростковом возрасте был пастухом, каменщиком, работал в хозяйстве отца. 5 июня 1915-го зачислен рядовым в 82-й пехотный полк во Владимире, дослужился до старшего унтер-офицера. Воевал на германском фронте, был ранен. В 1918 году вступил в Красную армию, а вскоре стал членом коммунистической партии.

Карьера

С 1921 года Василий Блохин — помкомвзвода в отряде особого назначения при Коллегии ВЧК. С этого времени начинается его стремительная чекистская карьера.

В 1926 он получает назначение на пост коменданта ОГПУ СССР. В 1934 году Блохин — комендант административно-хозяйственного управления (АХУ) НКВД СССР, в 1946 — уже начальник комендантского отделения управления делами МГБ СССР. В 1952 Блохин был назначен заместителем начальника АХУ — комендантом МГБ СССР. Василий Блохин Был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета», а также двумя значками «Почетного чекиста» и золотыми часами.

Успевал Василий Михайлович и понемногу учиться. В 1933 он окончил Московский архитектурно-строительный институт, в 1937 — Московский институт повышения квалификации хозяйственников.

Но, разумеется, основная деятельность Блохина ни с архитектурой, ни с ведением хозяйства связана не была.

Основная деятельность

Расстрельную команду ОГПУ при Совете народных комиссаров СССР Василий Блохин возглавил еще в 1924 году. Именно тогда под актами произведенных расстрелов впервые появляется его подпись. Последний расстрел он произвел 2 марта 1953 года — за три дня до смерти Сталина.

По разным оценкам за годы службы Василий Блохин расстрелял лично от 10 до 15 тысяч человек. При этом он участвовал в самых громких расстрелах. Это он казнил Тухачевского, Ежова, Фриновского, Кольцова, Бабеля, Мейерхольда. Он же руководил массовым расстрелом интернированных польских офицеров под Тверью.

Обычно приговоренных привозили в Варсонофьевский переулок, где их дожидался Блохин с расстрельной командой. Впрочем, иногда палачу приходилось выезжать к месту исполнения приговора лично. Именно так было в случае с интернированными поляками.

Специфика

Сохранилось описание того, как Блохин готовился к исполнению приговора. Он надевал кожаную кепку, длинный кожаный фартук и кожаные перчатки, чтобы не замараться кровью. Предосторожность очень понятная. Ведь Блохин мог «исполнить» до двухсот человек в сутки. За отличное исполнение своих нелегких обязанностей был награжден почетным оружием — маузером. Но работать предпочитал немецким «вальтером», его корпус не так сильно нагревался.

Разумеется, Василий Блохин был не единственным палачом НКВД. В официальных бумагах они числились «комиссарами для особых поручений». Судьба этих людей сложилась очень по-разному. Некоторые выходили на пенсию раньше срока из-за психических заболеваний, другие попросту спивались. Очень многие сами попадали в жернова той системы, «винтиками» которой они до поры до времени исправно служили. Василию Блохину не раз приходилось, судя по документам, расстреливать людей, которые совсем недавно были его сослуживцами и коллегами.

Больше того, приходилось ему расстреливать и бывшее начальство. Среди тех, кого он «исполнил» были Ежов и Ягода.

Удивительно, но постоянно находясь в опасной близости к людям, которые затем обвинялись в шпионской деятельности, в создании тайных организаций, в других страшных преступлениях против государственной власти, Василий Блохин сам счастливо избежал репрессий. В 1939 году Берия готовил материал на Блохина, как на человека слишком близкого к бывшему наркому Ягоде. Однако, санкции Сталина на арест не получил. Видимо, хорошие палачи были в цене.

Крах

После смерти Сталина Блохин ушел на пенсию из органов, в звании генерал-майора и с официальной формулировкой «по состоянию здоровья». Вначале ему назначили очень хорошую пенсию в размере 3150 рублей. Однако, уже в 1954 году, когда началась так называемая «десталинизация», Василий Блохин был лишен и звания, и пенсии и всех наград.

Он умер в 1955 году. Официальная причина его смерти — инфаркт миокарда. Есть, впрочем, версия, что он застрелился из того самого наградного маузера. Похоронен Василий Блохин на Донском кладбище. По странной иронии судьбы, его могила находится совсем рядом с братской могилой его жертв.