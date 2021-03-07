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Сколько иностранцев воевало в Финляндии против Красной Армии 

Русская семерка 3 часа назад
Сколько иностранцев воевало в Финляндии против Красной Армии
Фото: Русская семерка
Когда 30 ноября 1939 года Советский Союз без объявления войны предпринял военные действия против Финляндской Республики, мир уже погружался в кровавую трясину Второй мировой войны. Поэтому отношение к действия Советского Союза не было однозначным.
Военная акция СССР не противоречила секретным протоколам к пакту и ненападении и договору о дружбе и границе между СССР и Германией, заключённым соответственно 23 августа и 28 сентября 1939 года. Согласно им, СССР имел свободу рук к востоку от демаркационной линии между двумя державами, следовательно, и в Финляндии. СССР снабжал Германию стратегическим сырьём, необходимым для ведения войны. Кроме того, СССР осудил действия Англии и Франции, развязавших, по его мнению, Вторую мировую войну, и оказывал на дипломатическом поле поддержку гитлеровской Германии. В свою очередь, Третий рейх занял по отношению к действиям СССР лояльную позицию.
Со стороны нацистских правящих кругов эта тактика была временной. Они были бы против установления советского контроля над всей Финляндией. В 1918 году кайзеровская Германия оказала помощь Финляндии в борьбе с большевиками, и это хорошо помнили в обеих странах. Чтобы не допустить полного разгрома Финляндии, гитлеровское руководство оказало тайную военную помощь Финляндии. Так, туда была негласно отправлена партия трофейного польского вооружения. Кроме того, в декабре 1939 года Германия заключила со Швецией секретный договор, по которому Германия обязалась безвозмездно поставить Швеции столько единиц равноценного вооружения, сколько Швеция поставит Финляндии. Германская дипломатия побудила финнов к уступчивости во время мирных переговоров с СССР, внушив надежду, что в недалёком будущем Финляндия с помощью Германии вознаградит себя за потери.
Открытой и резкой была реакция на действия СССР в воевавших странах Запада и в большинстве нейтральных государств. Многие из них оказали Финляндии помощь оружием и добровольцами. В Англии и Франции эта война рассматривалась как расширение театра Второй мировой войны, поскольку СССР находился в дружественных отношениях с гитлеровской Германией. Франция первой начала запись добровольцев на помощь Финляндии. Великобритания и Франция обязались поставить Финляндии довольно большие партии вооружения. В советских источниках называются очень большие цифры. Такими поставками можно было вооружить хорошую европейскую армию. В реальности же до конца войны в Финляндию успело прибыть из западных стран незначительное количество оружия и боевой техники. Среди него — 30 бомбардировщиков и 10 истребителей (из 100 обещанных самолётов) и 70 противотанковых ружей из Англии. 36 истребителей (из обещанных 179) из Франции прибыли уже после окончания военных действий. Прибывшее в Финляндию из западных стран количество артиллерийских орудий, снарядов к ним, гранат, мин, пулемётов и т.д. также было очень далеко от обещанных цифр.
Швеция рассматривала оборону Финляндии как жизненно важную для себя. Шведский добровольческий корпус насчитывал 8400 человек. Кроме того, Швеция доставила в Финляндию 130 тысяч винтовок и 330 пулемётов. Помощь небольшим количеством оружия и добровольцев поступила также из Италии, Венгрии (эти союзники Германии пока не принимали участия во Второй мировой войне), Дании, Норвегии, Эстонии и США. Всего в финской армии против РККА воевало примерно 11,5 тысяч иностранных добровольцев, но среди них было очень мало кадровых военных. Таким образом, иностранную военную помощь Финляндии в ходе «зимней войны» следует оценить как символическую, хотя само её наличие наверняка сыграло роль в подъёме морального духа финских солдат и населения.
Эта помощь могла бы стать более значительной, продлись война дольше. Комитет начальников штабов вооружённых сил Великобритании и Франции рассматривал различные варианты открытия военных действий против СССР. Тут были, например, планы высадки экспедиционного корпуса в Норвегии с последующим его передвижением в Северную Финляндию и захватом Мурманска. Рассматривались также варианты бомбардировки советских нефтяных промыслов в Баку с баз британских и французских ВВС на Ближнем Востоке (в Ираке и Сирии) и сколачивания антисоветского блока балканских государств. К войне против СССР предполагалось привлечь Румынию, Турцию, Грецию и Югославию. Все эти проекты остались только в воображении их составителей. Только план высадки в Северной Норвегии получил продолжение уже в новых условиях — в апреле-июне 1940 года он был использован западными державами против Германии и совершенно неудачно.
3 декабря 1939 года Финляндия поставила перед Лигой Наций вопрос об осуждении СССР как агрессора. Перед этим 28 ноября СССР денонсировал пакт о ненападении с Финляндией, а 1 декабря объявил о создании в Териоки (нынешний Зеленогорск) правительства «Финляндской демократической республики» (ФДР), с которой 2 декабря подписал «договор о дружбе и взаимопомощи». 4 декабря нарком иностранных дел СССР В. М. Молотов на запрос генерального секретаря Лиги Наций о том, почему СССР ведёт необъявленную войну против Финляндии, ответил, что СССР находится в дружественных отношеиях с ФДР и по её просьбе «ликвидирует очаг войны, созданный бывшими правителями Финляндии». Ложь советской прессы о том, будто буржуазное правительство Финляндии бежало из Хельсинки в неизвестном направлении, советская дипломатия повторяла в своих официальных заявлениях.
14 декабря 1939 года в Женеве была созвана ХХ Генеральная Ассамблея Лиги Наций. По инициативе представителя Аргентины была рассмотрена и подавляющим большинством голосов принята резолюция, в которой Совету Лиги Наций предлагалось рассмотреть вопрос об исключении СССР из этой международной организации на том основании, что тот развязал и ведёт агрессивную войну. Большое влияние на участников заседания оказали кадры последствий ковровой бомбардировки Хельсинки советской авиацией. В тот же день Совет Лиги Наций принял решение об исключении СССР из Лиги. 16 декабря СССР выступил с заявлением, в котором обвинил Лигу Наций в том, что она служит Англии и Франции, что решение об исключении СССР было принято в нарушение устава организации, и выразил удовлетворение тем, что теперь у Советского Союза «развязаны руки».
Интересно, что шесть государств — Швеция, Дания, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Швейцария, Болгария и Китай — воздержались при голосовании на Генассамблее. Германия, Япония и Италия уже не являлись к тому времени членами Лиги Наций, а США никогда там не состояли. Однако США примкнули к общему хору стран, осудивших советскую агрессию, наложив эмбарго на экспорт в СССР некоторых товаров. Созданный по инициативе бывшего президента США Г. Гувера «Фонд помощи Финляндии» собрал пожертвований на смехотворную сумму два миллиона долларов.
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