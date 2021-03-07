План «Архив»: зачем Брежнев уничтожил останки Гитлера 

Согласно главной версии, Адольф Гитлер, его жена Ева Браун , а также семейство Геббельсов совершили самоубийство 30 апреля 1945 года в своём берлинском бункере. Покончить с жизнью все они решили по-разному: застрелившись, выпив яд или сделав всё вместе.

Неубедительное самоубийство

В теории всё звучит правдоподобно: исход Второй мировой войны был предрешён, участь её зачинщиков — предопределена. Чтобы не попасть в руки Советам, которые припомнили бы вождю Третьего Рейха все, что он натворил на Восточном фронте, партийная верхушка избрала наиболее мрачный способ попрощаться с жизнью — массовый суицид.

Такой поступок легко объяснить — у фюрера была необъяснимая боязнь, что его труп будут возить по всей Москве и он посмертно станет развлечением, "словно мартышка". Лидер нацистов якобы ещё при жизни отдал приказ сжечь своё тело и тела «товарищей по самоубийству». Последняя воля Гитлера была исполнена, обуглившиеся тела — не очень старательно, но зарыты в землю.

Спустя почти неделю, 5 мая, останки нашёл старший лейтенант Александр Панасов. Естественно, визуально определить, принадлежали ли трупы фюреру и его сподвижникам, оказалось невозможно. Впрочем, сведения о смерти фюрера стали известны уже на следующий день после его самоубийства — этой информацией в переговорах с маршалом Василием Чуйковым поделился генерал Ганс Кребс.

Но для советской власти было принципиально важно понять, что тело Гитлера, а точнее то, что от него осталось, принадлежали именно ему. Всё потому, что Сталин с подозрением отнесся к информации о самоубийстве немецкого лидера — он опасался, что в обмен на информацию Гитлер пойдет на тайный мир с союзниками и они помогут ему скрыться и перейти на нелегальное положение.

Два дела, четыре могилы

Чтобы узнать, действительно ли Гитлер совершил самоубийство, министерство государственной безопасности СССР начало своё расследование — дело об идентификации с длинным названием «Акты опознания, судебно-медицинское исследование трупов, протоколы допросов свидетелей», которое велось параллельно с делом №300919 — розыскным.

Основываясь на показаниях прислуги, патрульного и всей Рейхсканцелярии, следствие пришло к выводу, что найденный труп — действительно фюрера. Но главным доказательством стали фрагмент челюсти и кусок черепа: по ним происходило опознание Гитлера и они же помогли выяснить, как на самом деле нацистский лидер покончил с собой — принял яд, а затем застрелился.

Полученных от очевидцев свидетельств, дентокарты Гитлера и показаний его дантиста оказалось достаточно для советской власти, чтобы сделать однозначный вывод — обнаруженные останки принадлежат именно фюреру. Известно, что подтверждение подлинности тела было получено к 11 мая — и сразу же об этом доложили Сталину.

Однако советский лидер всё так же продолжал отрицать факт смерти фюрера — вероятно, он не был до конца уверен в выводах комиссии и хотел ложными наводками заставить западных "друзей" проколоться. Так, когда президент США Гарри Трумэн попросил Сталина на Потсдамской конференции в августе 1945 года, был ли Гитлер мертв, тот прямо ответил: «Нет».

Для чего это было нужно, до сих пор остаётся тайной. С одной стороны, по воспоминаниям маршала Константина Жукова , Сталин даже в личных разговорах выражал свои подозрения по этому поводу, а значит, действительно мог верить в то, что Гитлер жив. Союзникам Иосиф Виссарионович заявил, что Гитлер жив и скрывается у Франко в Испании и, что необходимо предпринять за ним рейд на другой конец Европы. Возможно, за счет этого он хотел продвинуть коммунистическую идеологию как можно дальше на Запад.

С этой целью в "Известиях" даже была опубликована статья, что Гитлер и Ева Браун были живы и здоровы и живут в запертом замке в Вестфалии. Это подразумевало соучастие со стороны британцев, ведь Вестфалия находилась в британской зоне оккупации.

Вероятно, поэтому трупы держали под охраной на территории размещения отдела контрразведки СМЕРШ и перевозили каждый раз, когда военные были вынуждены передислоцироваться. Изначально в июне 1945 года тела похоронили в районе города Бух, затем их перевезли в город Финов, после — в Ратенов. Наконец, в феврале 1946 года в городе Магдебург их закопали, как тогда казалось, окончательно.

Средство против неонацизма

Между тем конспирологические теории, согласно которым фюрер на самом деле не застрелился, а попросту сбежал из терпящей поражение в войне Германии, продолжали множиться. По одной из версий — в нацистский лагерь в Аргентине, по другой — на секретную базу в Антарктиде, или вовсе решил укрыться в Бразилии.

Во всяком случае, большинство легенд сегодня в основном сводятся к тому, что Гитлер на самом деле укрылся в Южной Америке. А вот дальнейшая его история не ясна. По одним данным, он был похоронен в 1973 году в Парагвае — такую версию выдвинул бразильский журналист Марсело Нетто. По другим, фюрер и вовсе здоров, живёт по поддельному паспорту на имя Германа Гюнтерберга и уже справил своё 130-летие.

Такие слухи, естественно, могли вдохнуть в идеологию нацизма новую жизнь. К тому же в Европе уже к 70-80-м годам началось укрепление позиций правых и неонацистов. И советские власти, видимо, это осознали.

В 1970 году было решено в прямом смысле стереть в пыль останки Гитлера. Так появился план «Архив», утверждённый на самом высшем уровне — генсеком Леонидом Брежневым

Осуществлена операция была в несколько этапов. Сначала под видом раскопок уникальной библиотеки над захоронением в Магдебурге была установлена палатка. Под её прикрытием тела фюрера, его жены и Геббельсов 4 апреля 1970 года были извлечены, всё делалось в условиях строжайшей секретности, ночью. Обнаруженные останки были сложены в специально подготовленные ящики, вывезены в район учебных полей сапёрного и танкового полков группы советских войск в Германии и сожжены, перемолоты в пепел, а утром 1970 года — выброшены в реку Бидериц.

Уничтожено было всё, кроме двух значимых частей — фрагмента челюсти и осколка черепа с дыркой от пули. Их было решено сохранить как существенные доказательства. Сейчас зубы находятся под присмотром в Федеральной службе безопасности , головная кость — в Госархиве.

Правда у всех разная

Сомневающихся в правдивости российской версии — а сегодня с точки зрения ФСБ принадлежность частично сохранившихся останков Гитлеру доказана — находится немало. В ведомство регулярно поступают запросы на изучение челюстей, особо настаивают при этом на проведении ДНК теста, который пока что так и не был сделан.

Но учёные убеждены, что генетическая экспертиза ничего не даст. Да и последний полный научный анализ останков, проведённый французскими учёными, не оставляет места для сомнений. Результаты исследования были опубликованы в мае 2018 года в журнале European Journal of Internal Medicine.

Для того чтобы установить принадлежность челюсти и кости, учёные провели их морфологическое исследование, исследование при помощи электронного микроскопа и элементный анализ. В результате было установлено полное сходство останков с рентгеновскими снимками, сделанными врачами Гитлера за год до смерти и данными аутопсии.

Вместе с тем даже самое полное исследование останков фюрера наверняка не сможет прекратить спекуляции на тему его смерти. Так что вопрос, что случилось с останками Гитлера на самом деле, вероятно, будет задаваться ещё не раз.