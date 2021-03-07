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Ограбления казино, которые вошли в историю 

Мария Грибова 7 марта 2021
Ограбления казино, которые вошли в историю
Фото: depositphotos.com
Об ограблениях казино снято множество фильмов, один из самых известных — «Одиннадцать друзей Оушена». Для такого преступления мало натянуть маску и с автоматом в руках проникнуть внутрь. Грабителям необходимо быть находчивыми и креативными. «Рамблер» расскажет о самых громких ограблениях казино.
Одно из самых крупных ограблений казино произошло первого октября 993 года в Лас-Вегасе в Circus Circus Casino. На первый взгляд, оно кажется довольно простым, но на деле преступление планировалось несколько месяцев. Ограбление совершила влюбленная пара Роберт Солис и Хизер Толчиф. Девушка устроилась на работу в компанию, которая занималась перевозкой наличности. В свою смену она везла около тех миллионов долларов в казино Circus Circus. Хизер удалось скрыться на бронированном автомобиле вместе с Робертом. Однако позже жених предал свою невесту, оставив ее ни с чем, и уехал в неизвестном направлении со всеми деньгами.
А в 1994 году компания мошенников провернула очень интересную и высокотехнологичную аферу в казино Ritz. В телефоны молодых людей встроили лазеры, которые замеряли скорость вращения рулетки, а затем особая программа просчитывала наиболее вероятные результаты следующего круга. Они транслировались в наушники мошенников, что позволяло делать им правильные ставки. Таким образом, казино Ritz распрощалось почти с одним миллионом евро.
Еще одно ограбление казино длилось на протяжении нескольких лет. Однажды на должность механика игровых автоматов устроился мужчина по имени Томас Вега. За все время, которое он провел за играми в казино, Томас не вызвал ни у кого подозрений, однако каждый раз ему удавалось обводить заведение вокруг пальца. Дело в том, что у мужчины был электронный ключ, введя который, автомат с вероятностью 100% выдавал выигрышную комбинацию. Таким образом, за несколько лет, по неофициальным данным, Томасу удалось «выиграть» у казино Desert Diamond около 660 тысяч долларов.
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