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«Советский Титаник»: тайна гибели парохода «Индигирка» 

Русская семерка 9 часов назад
«Советский Титаник»: тайна гибели парохода «Индигирка»
Фото: Русская семерка
Во время этой морской катастрофы, случившейся в проливе Лаперуза в декабре 1939 года, погибли, по официальным данным, 745 человек, включая 4 членов экипажа. Принадлежащий «Дальстрою» грузовой пароход «Индигирка» шел из Нагаева во Владивосток, и у него на борту было свыше тысячи пассажиров (хотя «Индигирка» являлась иключительно грузовым судном). Катастрофа произошла из-за того, что «Индигирка» наткнулась ночью на подводные камни. Получив три сильных удара, судно перевернулось на бок.

Пассажиры были в основном зеками

Согласно обвинительному заключению и показаниям капитана парохода Н. Л. Лапшина, «Индигирка» везла большое количество заключенных — в основном пассажирами на судне были именно зеки (свыше 800 человек) и их конвоиры. Как сказано в обвинительном заключении, перевозка пассажиров на грузовом судне была грубейшим нарушением. Исходя из официальной версии, капитан проявил преступную небрежность и дезориентировал курс парохода, вследствие чего в условиях 9-бального шторма и пурги произошла в катастрофа — пароход получил правым бортом несколько ударов о подводные камни, судно накренилось и ушло под воду на 9 метров. Штормовыми волнами десятки людей смыло за борт. Все это происходило в проливе Лаперуза неподалеку от мыса Соя. По показаниям арестованного впоследствии капитана «Индигирки» Н. Л. Лапшина, на судне началась паника — из спасательных средств всего несколько шлюпок. Зеки резали охрану (несколько человек были убиты), в свою очередь огонь по взбунтовавшимся осужденным открыли и стрелки НКВД (по разным данным было застрелено около 20 человек). Одну из шлюпок спустили на воду и в нее уселись 8 человек (в основном, члены экипажа), из которых четверо — самовольно. До берега добрались только пятеро, остальные погибли.

Как их спасали

Только 13 декабря ближе к полудню к месту аварии подошел японский пароход «Карафуто-Мару». Часть пассажиров и членов экипажа «Индигирка» были сняты с потерпевшего крушение парохода. Но в трюмах еще оставались порядка 200 человек, в том числе, женщины и дети. Помощь к ним пришла от японцев только через 3 дня. Борта судна резали автогеном, но вскрыли не все трюмы, в результате чего спасли только 27 человек. Многие из пассажиров, не дожидаясь спасения, кончали с собой — топились или вскрывали вены. Как утверждали некоторые выжившие, все спасенные дети (их точное количество неизвестно) впоследствии умерли.

На японской территории

Японцы формально находились в состоянии войны с СССР (сравнительно недавно отгремела битва у Халхин-Гола). Спасшимся и доставленным в порт Вакканай пассажирам сотрудники НКВД приказали уничтожить все документы, а зэкам велели называть себя рабочими «Дальстроя». Спаслись 428 пассажиров и членов команды парохода. Как вспоминал один из уцелевших пассажиров, работник рыбзавода Николай Тарабанько, японцы относились к ним хорошо, оказали необходимую медпомощь. Однако чекисты и советский консул Тихонов пристально следили за тем, чтобы пассажиры не вступали в контакт со своими спасателями и не брали у них никаких вещей.

Возвращение на родину

В конце декабря на пароходе «Ильич» спасенных пассажиров и членов экипажа вывезли в СССР. Еще по пути конвоиры начали избивать зэков, которые, по их мнению, «дали слабину» в общении с японцами. Двух заключенных, якобы участвовавших в убийстве чекистов на «Индигирке», расстреляли и выбросили трупы за борт. Долгое время бывшие пассажиры затонувшего парохода из числа вольных по прибытии на родину не могли восстановить уничтоженные в Японии документы, многих из них подозревали в шпионаже в пользу японцев. За преступную халатность, повлекшую массовую гибель людей, судили четырех должностных лиц — капитана судна Н. Л. Лапшина (он был расстрелян как саботажник и японский шпион), двух его помощников, В. Л. Песковского и Т. М. Крищенко (они получили от 5 до 8 лет лагерей). Кроме того, 4 года из отмеренных 10 лет отсидел и начальник зэковского конвоя П. И. Копичинский. Копичинский потом даже продолжил служить в системе ГУЛАГа. … «Индигирка» так и лежит на морском дне у берегов Японии. В поселке Сарафуцу (японское село губернаторства Хоккайдо) установлен памятник жертвам катастрофы. Полный список погибших до сих пор неизвестен.
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