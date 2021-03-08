Почему императоры России на самом деле были немцами 

В XVIII веке род российских царей перестал быть просто Романовыми и стал Гольштейн-Готторп-Романовыми. После чего стали считаться не русским родом, а побочной ветвью немецкой династии Ольденбургов. Хотя своим подданным они продолжали внушать, что являются исключительно Романовыми, среди европейских августейших домов они именовались только полной фамилией. Разбираемся, кем были немецкие предки русских императоров.

Когда Романовы стали немцами

Собственно, первые две части тройного наименования рода, которые в России принято опускать, появились, когда на престол взошел Петр III, который был сыном шведского герцога Карла-Фридриха Гольштейн-Готорппского и дочери Петра I Анны. Получилось, что монаршая власть была передана по материнской линии, и оттого изменилась фамилия.

Изначально брачный союз между Карлом-Фридрихом и Анной был заключен на условиях, продиктованным Петром I: их дети считались православными, были поданными России и могли претендовать на престол. Поэтому этот брак сам по себе не имел никакого негативного влияния на российскую императорскую честь, кроме того, что русской крови в монаршем роде сильно поубавилось.

Карл-Фридрих был родом из княжества Гольштейн на стыке Германии и Дании, которым до гибели в Северной войне правил его отец Фридрих IV Гольшейн-Готторпский. После его смерти Дания оккупировала родовые земли, а малолетний сын бежал сначала в Швецию, а потом в Россию, где и поженился на Анне Петровне. Все это время он строил планы возвращения себе герцогства. На родину он смог вернуться только в 1727 году, после подписания между Швецей и Данией мирного договора.

После смерти супруги Петра I Екатерины I эту семейную пару в Петербурге невзлюбили, поэтому они были вынуждены вернуться в семейное владение Карла-Фридриха — оставаться в России им было опасно. В феврале 1728 в Киле, столице Гольштейна, рождается Карл Петер Ульрих — в будущем император Петр III. Через несколько месяцев после его появления на свет Анна умирает.

Кто такие Гольштейн-Готторпы

Давайте разберемся, куда уходят корни Гольштейн-Готторпской династии. Род Гольштейн—Готторпов появился в 1544 году, когда Адольф Ольденбургский, третий сын датского короля Фредерика I и герцогини Померании Софьи, полячки по происхождению, получает во владение герцогство Гольштейн и замок Готторп.

Забавно, что династический девиз Ольденбургов звучит как «Один бог, одна страна, одна правда!», однако это совсем не соответствует реальности: среди Ольденбургов были и католики, и лютеране, и православные, да и стран, которыми они правили, было несколько. Из этого рода напрямую вышло несколько королей Дании, Норвегии и Швеции, а также бесчисленное количество герцогов, графов и князей. Представители побочных родов Ольденбургов были монархами Греции и России.

Интересно, что потомки Ольденбургов воцарятся в Британии, когда умрет Елизавета. Ее муж принц Филипп происходит от греческих Глюкскбургов, потомков датских королей. Кроме того, принц Чарльз , наследник британского престол, в родстве и с Романовыми — он прапраправнук Николая I.

Как вошли в историю Ольденбурги

«Готский альманах» сообщает нам, что Ольденбургская династия появилась городе Ольденбурге, что на севере современной Германии, в начале XII века — именно там впервые упоминается первый прямой предок рода. Его звали Эгильмар I, и он правил северными территориями Саксонии. Его более глубокие корни установить невозможно, но скорее всего этот человек не был особенно знатным.

Вплоть до XV века Ольденбурги не особо выделяются из сотен других мелких и средних аристократических родов Германии. Продолжается это до 1448 года, пока сын герцога Ольденбурга Дитриха Счастливого Кристиан I не становится королем Дании.

Этот талантливый правитель смог сплотить датскую знать и на несколько десятков лет отсрочить разрушение трещащей по швам Кальмарской унии — единого государства Дании, Швеции и Норвегии. И хотя в Швеции победили противники унии и династия Ваза, потомки Кристиана стали королями Норвегии и Дании. Они являются монархами этих стран и по сей день, правда, уже в виде еще одной младшей линии династии — Глюксбургов.