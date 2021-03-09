Ещё
Далее:
Читайте также:

В Кремле раскрыли любимые блины лидеров СССР 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В Кремле раскрыли любимые блины лидеров СССР
Фото: Pixabay
Советские лидеры Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины. На Масленицу в Кремле всегда готовят это блюдо и подают его с рыбой и икрой, а также медом и сметаной. Об этом в интервью «Вечерней Москве» рассказал кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
Так, Сталин предпочитал блины с вареньем из грецких орехов и кизила — их подавала бабушка шеф-повара, работавшая поваром на даче советского вождя. Брежневу нравились сдобные блины на дрожжах — толстые и «ноздрястые». «Любил он их есть с черной икоркой, под "Зубровочку"», — раскрыл его предпочтения Галкин, который успел поработать с ним пару лет. Горбачев же заказывал тонкие блины с топленым маслом и сметаной и ел их с икрой и семгой. Для него везли лучшую рыбу из Мурманска, добавил он.
Галкин также поделился любимым рецептом блинов. Он посоветовал смешивать воду и теплое молоко в равной пропорции. Дрожжи следует брать живые и замешать их с теплой водой и сахаром. Мука должна быть высшего сорта, а перед приготовлением теста ее надо просеять — это позволит сделать блины пышными. Мука смешивается с разбавленным молоком, затем все взбивается, и в тесто добавляются соль, сахар и разведенные дрожжи.
«Чем гуще тесто, тем толще блины. Кто-то любит блины "оладушками" — такие едят американцы и канадцы. К толстым блинам при выпечке надо добавлять побольше масла: они его впитывают. Для тоненьких блинчиков консистенция теста должна быть как у кефира», — поделился шеф-повар Кремля. Он порекомендовал добавлять пару столовых ложек теплого топленого масла в тесто.
В 2021 году Масленичная неделя отмечается с 8 по 14 марта.
Ранее Галкин рассказал, что советские лидеры любили гречневую кашу. Так, Горбачев ежедневно завтракал гречкой. «Он мог есть ее и с молоком, и с маслом — и с топленым, и со сливочным», — отметил шеф-повар. Между тем Ельцин предпочитал гречневую кашу в качестве гарнира для мясных блюд, так как был «мясоедом».
Видео дня. Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Последние новости
Украинская делегация попыталась «удалить» крымчан с совещания Украинская делегация попыталась «удалить» крымчан с совещания Певица Manizha поедет на «Евровидение» от России Певица Manizha поедет на «Евровидение» от России Сына Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Белоруссии Сына Лукашенко отказались признать главой Олимпийского комитета Белоруссии
Комментарии 1
Истории , Михаил Горбачев , Леонид Брежнев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кладбище мотоциклов и миллионы в стене: самые неожиданные находки
08:32
Кладбище мотоциклов и миллионы в стене: самые неожиданные находки
Вещи
10 самых мощных прорывов воды
11:39
10 самых мощных прорывов воды
Истории
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок
Безумный мир
Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам
00:27
Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам
Безумный мир
Невероятные случаи выживания в джунглях
14:07
Невероятные случаи выживания в джунглях
Истории
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
11:12
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Места
Как не стать жертвой телефонных аферистов
03:09
Как не стать жертвой телефонных аферистов
Истории
Самые страшные оползни, снятые на камеру
07:46
Самые страшные оползни, снятые на камеру
Безумный мир
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
10:45
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
Места
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
06:59
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение