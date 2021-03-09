Почему в СССР любили строить именно девятиэтажки 

В Советском Союзе жилищное строительство достигло грандиозного размаха. От Калининграда до Находки жилые дома сдавались целыми кварталами, при этом все они были похожими как близнецы. Но советских граждан, не избалованных буржуазными архитектурными излишествами, такое однообразие не удручало. Тем более, что кое-чем дома все-же отличались.

В 50‑х годах в стране активно начали строить пятиэтажки-«хрущевки» , а в конце 60‑х массово перешли на девятиэтажки.

Но почему для масштабной программы жилищного строительства выбрали именно девятиэтажные дома? В СССР строили и другие здания — 10, 12 и даже 15 этажей, но они встречались крайне редко. В больших и малых городах страны до развала Союза «царила» панельная девятиэтажка.

Отсутствие разнообразия в массовом строительстве объяснялось просто — разработка оригинальных проектов обходилось государству дорого и строительство таких домов также влетало в копеечку. Другое дело типовые проекты, состоящие из стандартных железобетонных деталей, производство которых было налажено на заводах ЖБИ и прямо в самих строительных трестах.

Что касается количества этажей, то здесь все сложнее. В СССР действовали строгие стандарты ГОСТ, которые во многом были позаимствованы из международных норм. По принятым во всем мире правилам здания высотой более 28 метров должны были иметь дополнительно к лестничным клеткам пожарные незадымляемые лестницы.

Также в таких домах предусматривалась система вентиляции, дополнительный грузовой лифт и множество других вещей, которые значительно повышали сметную стоимость объекта. Тут нужно сказать, что при одинаковой жилой площади девятиэтажка обходилась при строительстве дешевле пятиэтажки и удорожание было ни к чему.

Советские пожарные части были укомплектованы спасательной техникой, которая имела лестницы длиной 28 метров и благодаря им при пожаре можно было без труда эвакуировать жителей девятых этажей. Было ли целесообразно в таком случае строительство высотных домов, с их пожарными лестничными клетками, аварийным освещением и сложной приточно-вытяжной вентиляцией? Разумеется, нет.

Нужно особо отметить, что кроме девятиэтажек экономически выгодными были пятнадцатиэтажные дома. Но тут возникала другая проблема — здания такой высоты выдвигали высокие требования к грунтам. Проще говоря, строить их можно было далеко не везде.

Минусом высотных жилых домов было и то, что для подачи газа выше 12 этажа требовалось строительство специальной насосной станции. На такие затраты строительное ведомство шло неохотно и вместо газовых плит в зданиях большой этажности ставили электрические. Это, в свою очередь, требовало установки более мощного электрооборудования. В общем все, что имело высоту более 9 этажей, требовало особого подхода и больших расходов.

Сейчас наших строителей не лимитирует высота лестниц пожарных машин и затраты на дополнительные лестницы и лифты. Рыночная экономика дает возможность реализовывать за деньги потребителей самые смелые и дорогостоящие проекты.