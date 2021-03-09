После знакомства с Людоедкой из Рединга Джек Потрошитель вам покажется милым старичком, мирно прогуливающимся по улицам Лондона. Таким наводящим страх и ужас прозвищем Амелию Дайер прозвали жители Туманного Альбиона за то, что она погубила более четырех сотен невинных младенцев, которых во времена викторианской эпохи ей отдали на попечение матери, вынужденные скрывать факт рождения ребенка.

«Детские фермы» — так называли тогда привычные нам детсады. И в этом что-то есть! Ведь обращались там с детьми, как со скотиной и даже хуже. Меркантильная дама, заведующая одной из таких ферм, делала все для того, чтобы ценой детских жизней заполучить побольше денег.

Предшествующие события

Амелия Элизабет Дайер появилась на свет в городе Пайл Марш в 1836 году. Ее детство проходило в непринужденной обстановке — девочка росла в благополучной семье, получала знания и наслаждалась жизнью, поскольку родители были довольно состоятельными. Но так было не всегда. В 12-летнем возрасте Амелия столкнулась с огромными трудностями. На нее воздвигли непосильную ношу — ухаживать за больной матерью, потерявшей рассудок. Психика Дайер не выдержала этого. После смерти мамы девочка не могла оставаться в родном доме и сделала все для того, чтобы покинуть семью. Ей пришлось выйти замуж за мужчину, который был старше ее на 35 лет. Джордж Томас стал для нее и мужем, и отцом. Находясь в браке с ним, она чувствовала себя защищенной и даже смогла обрести профессию — стала медсестрой.

Во время учебы у Амелии произошло судьбоносное знакомство, которое во многом определило ее дальнейшие поступки, страшные и непостижимые.

Эллен Дейн

Эта женщина наладила свой бизнес — содержала детскую ферму. Так 200 лет назад назывались приюты, в которые знатные барышни, не желающие афишировать наличие внебрачных детей, отдавали своих новорожденных. За содержание дамы обычно платили немалые суммы, а навещали детей редко. Если и находились такие, кто хотел бы увидеть дражайшее чадо, то, узнав о смерти ребенка, женщины не могли обратиться в полицию, так как боялись огласки. Да, именно детская смерть была промыслом Эллен Дейн. Эта женщина делала все для того, чтобы ее подопечные жили как можно меньше. Она не кормила малышей, подолгу оставляла их мерзнуть на улице, не покупала одежду и другие необходимые вещи. Вместо этого все жалование шло на ее содержание. Дети умирали от болезней и голода, но в те времена коронеры списывали все на «отсутствие грудного молока» и плохую наследственность. Проверок, по сути, никто не проводил.