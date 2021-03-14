Американский авиатор Ричард Бэрд, руководивший воздушными экспедициями, в 1934 году решил в одиночку провести несколько месяцев в Антарктиде. Пока остальные участники одной из его экспедиций разместились на исследовательской базе Литл-Америка, Бэрд отправился в более холодную и пустынную часть материка. Там он намеревался вести метеорологические и астрономические наблюдения, а еще - рефлексировать на тему собственной жизни.
Подробнее о том, какие истины открылись авиатору за пять месяцев затворничества - в материале "Рамблера".
Спорт помогает сохранить эмоциональную стабильность
"Тишина в первые несколько минут после пробуждения всегда наводит тоску. Упражнения позволяют мне вырваться из этого состояния",
Несмотря на крайне низкую температуру, Бэрд старался тренироваться ежедневно. Американец был убежден, что физические нагрузки не только поддерживают тело в форме, но и положительно влияют на психику. Помимо растяжки он каждый день гулял по несколько часов и выполнял упражнения.
Самое главное в жизни - семья
Спустя два месяца у Бэрда сломалась плитка, которая позволяла отапливать хижину - из нее начал просачиваться угарный газ. Отсутствие отопления неминуемо привело бы исследователя к гибели, поэтому днем он проветривал помещение, а ночью оставлял плитку включенной. Вскоре он тяжело заболел, но не стал сообщать об этом коллегам, боясь, что они погибнут, если отправятся спасать его. Оказавшись на грани жизни и смерти, ученый понял, что нет ничего важнее семьи:
"В конце концов, для любого человека важны только любовь и понимание его семьи. Всё остальное непрочно. Всё нами созданное — это корабли, отданные на милость ветрам и приливам людских предрассудков. Но семья — это надёжная опора, спокойная гавань, где эти корабли пришвартуются у причала гордости и доверия".
Не нужно переживать из-за того, что не в вашей власти
Все новости исследователь узнавал с базы Литл-Америка, а отвечать на них мог только азбукой Морзе. Поначалу его расстраивали многие новости (например, об экономическом кризисе), но вскоре он научился рассматривать их под другим углом. Находясь в Антарктиде, он никак не мог повлиять на проблемы, о которых узнавал от своих коллег. Более того, даже в США они были бы ему не подвластны. Таким образом, ученый принял решение отпускать переживания:
"У меня нет ни малейшей возможности изменить ситуацию. Следовательно, волноваться бесполезно".