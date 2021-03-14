Американский авиатор Ричард Бэрд, руководивший воздушными экспедициями, в 1934 году решил в одиночку провести несколько месяцев в Антарктиде. Пока остальные участники одной из его экспедиций разместились на исследовательской базе Литл-Америка, Бэрд отправился в более холодную и пустынную часть материка. Там он намеревался вести метеорологические и астрономические наблюдения, а еще - рефлексировать на тему собственной жизни.

Подробнее о том, какие истины открылись авиатору за пять месяцев затворничества - в материале "Рамблера".

Спорт помогает сохранить эмоциональную стабильность

"Тишина в первые несколько минут после пробуждения всегда наводит тоску. Упражнения позволяют мне вырваться из этого состояния",

- писал полярник.

Несмотря на крайне низкую температуру, Бэрд старался тренироваться ежедневно. Американец был убежден, что физические нагрузки не только поддерживают тело в форме, но и положительно влияют на психику. Помимо растяжки он каждый день гулял по несколько часов и выполнял упражнения.

Самое главное в жизни - семья

Спустя два месяца у Бэрда сломалась плитка, которая позволяла отапливать хижину - из нее начал просачиваться угарный газ. Отсутствие отопления неминуемо привело бы исследователя к гибели, поэтому днем он проветривал помещение, а ночью оставлял плитку включенной. Вскоре он тяжело заболел, но не стал сообщать об этом коллегам, боясь, что они погибнут, если отправятся спасать его. Оказавшись на грани жизни и смерти, ученый понял, что нет ничего важнее семьи:

"В конце концов, для любого человека важны только любовь и понимание его семьи. Всё остальное непрочно. Всё нами созданное — это корабли, отданные на милость ветрам и приливам людских предрассудков. Но семья — это надёжная опора, спокойная гавань, где эти корабли пришвартуются у причала гордости и доверия".

Не нужно переживать из-за того, что не в вашей власти

Все новости исследователь узнавал с базы Литл-Америка, а отвечать на них мог только азбукой Морзе. Поначалу его расстраивали многие новости (например, об экономическом кризисе), но вскоре он научился рассматривать их под другим углом. Находясь в Антарктиде, он никак не мог повлиять на проблемы, о которых узнавал от своих коллег. Более того, даже в США они были бы ему не подвластны. Таким образом, ученый принял решение отпускать переживания: