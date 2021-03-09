Слезали ногти, экземы на руках: как трудились в войну прачечные отряды 

Когда речь идет о Великой Отечественной войне, люди вспоминают лишь о военных, которые непосредственно принимали участие в сражениях. Однако немаловажную роль в победе над фашистскими захватчиками сыграли прачечные отряды. "Рамблер" собрал несколько фактов

Вши

В самом начале войны санитарная обстановка была катастрофической. Повсеместно люди страдали от дизентерии, тифа, малярии и педикулеза.

Изначально солдаты стирали обмундирование сами или с помощью местных жителей, но делать это постоянно не удавалось. По статистике, уже к осени 1941 года на фронте педикулезом страдали более 80% военнослужащих.

В феврале 1942 года вышло постановление «О мероприятиях по предупреждению эпидемических заболева­ний в стране и Красной Армии». Позже было сформировано 200 полевых прачечных отрядов.

Тяжелый труд

Женщины шли в прачки добровольно и обрекали себя на тяжелый труд. Одежду стирали руками, почти вся она была испачкана кровью, а мыла не хватало. Приходилось стирать золой. Стирали все: нижнее белье, форму, перевязочные материалы. На каждую женщину приходилось по 80 килограмм белья.

Чтобы избавить солдат от вшей, одежду кипятили в котлах и обрабатывали дустом. От постоянного трения на руках слезали ногти, образовывались экземы и грыжи.

Награды

Приблизительно в 1943 году частота инфекционных заболеваний стала значительно снижаться. А к 1945 году педикулез на фронте стал редкостью. Это говорило о качественной работе прачечных отрядов.

Многие женщины дошли с бойцами Красной Армии до самого Берлина и были награждены орденами и медалями за заслуги перед Отечеством.