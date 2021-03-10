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Самые страшные природные явления в мире 

Анна Арсеньева 3 часа назад
Каждый год человечество страдает от землетрясений, извержений вулканов, ураганов, цунами, наводнений, лесных пожаров и засух. Жертвами стихийных бедствий становятся миллионы людей по всей планете.
Иногда природа расходится не на шутку, и некоторые начинают думать, что это своеобразное предупреждение. Дождь из пауков, нашествие саранчи, осадки в виде ящериц, смертоносные морские волны и самый страшный торнадо в истории. Смотрите видео, чтобы узнать про девять самых опасных природных явлений в мире.
Ранее "Рамблер" рассказывал про 10 самых мощных прорывов воды.
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