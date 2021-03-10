Самые скандальные истории в советской культуре

Культура в Советском Союзе должна была являться частью социалистической идеологии. Если в каких-то произведениях литературы, музыки или искусства просматривалось нечто, идущее вразрез с официальной линией партии, это могло привести к гонениям и даже к репрессиям. Вот несколько самых громких скандалов, связанных с культурной жизнью советской эпохи.

Кампания против Станиславского

В конце 1923 года начались нападки на Константина Сергеевича Станиславского , основателя МХАТа. Все дело было в том, что он отказывался вести в своем театре революционную пропаганду, ставить пьесы «нового времени».

Так, в сатирическом журнале «Крокодил» была размещена карикатура, подпись под которой гласила: «Режиссер Московского Художественного театра К.С. Станиславский заявил американским журналистам: "Какой это был ужас, когда рабочие врывались в театр в грязной одежде, непричесанные, неумытые, в грязных сапогах, требуя играть революционные вещи".

На самом деле режиссер никаких интервью американской прессе не давал. Спасло Станиславского только то, что в середине 1930-х годов советская власть взяла курс на возрождение русского патриотизма, и в театральном искусстве стали приветствоваться классика и академизм. В 1936 году маэстро русского театра даже присвоили звание народного артиста СССР.

Порицание «Веселых ребят»

Фильм Григория Александрова «Веселые ребята» и сегодня считается классикой советского кинематографа. А ведь история его была совсем не простой.

Картина вышла на экраны осенью 1934 года. Несмотря на то что она быстро стала популярной среди простых зрителей, а также получила на Международной киновыставке в Венеции две премии: за режиссуру и музыку, такого количества отрицательных рецензий в печати не выходило до этого ни на один советский фильм.

Писали, что «Веселые ребята» подражают второсортным голливудским джазовым комедиям, что шутки в фильме пошлые и безвкусные, что на съемках издевались над животными, а музыка композитора Исаака Дунаевского является плагиатом: будто бы тот же марш пели мексиканские крестьяне.

Однако «Веселые ребята» очень понравились Сталину, он даже посмотрел фильм несколько раз. Именно он отдал приказ прекратить в прессе критику в адрес картины.

Роковая «Леди Макбет»

28 января 1936 года газета «Правда» опубликовала статью без подписи под названием «Сумбур вместо музыки», в которой речь шла об опере «Леди Макбет Мценского уезда».

Автор утверждал, что музыка, которую написал еще молодой тогда композитор Дмитрий Шостакович , представляет собой какофонию, а пение в опере «заменено криком». Стиль композитора был назван «мелкобуржуазным новаторством».

Упоминалось также об успехе, который имеет эта «несоветская опера» за границей.

После этого Ленинградский Малый оперный театр снял «Леди Макбет» с репертуара. Была отменена и премьера Четвертой симфонии Шостаковича. Сам он всерьез опасался ареста, тем более что одна киевская газета назвала его «врагом народа». Говорят, что спас его Сталин, который считал Шостаковича талантливым композитором и был уверен в его благонадежности.

Постановление о «Звезде» и «Ленинграде»

Михаила Зощенко. 14 августа 1946 года вышло Постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором критиковались «идеологически вредные» произведения авторов этих изданий, в частности, Анны Ахматовой

Например, об Ахматовой говорилось, что она «является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии», а Зощенко упрекали в том, что в рассказе «Приключения обезьяны» он слишком примитивно и упрощенно изображает советских людей.

21 августа постановление опубликовала «Правда», а 4 сентября Союз писателей СССР исключил Зощенко и Ахматову из своих рядов.

Долгие годы эти литераторы находились в опале, и их произведения не издавали. Пресловутое постановление было официально отменено лишь в 1988 году, когда обоих уже не было в живых.

«Левые» концерты

В советскую эпоху эстрадные артисты получали за свои выступления весьма скромные гонорары по государственной концертной ставке. Разумеется, многие не гнушались участвовать в неофициальных мероприятиях, за которые государство не получало ни копейки.

15 января 1955 года газета «Советская культура» напечатала статью Н. Кривенко «То, чего не видит зритель » Главным ее героем был тогдашний директор Мосэстрады Николай Барзилович.

Он обвинялся в организации левых концертов. Упоминались в статье и некоторые артисты, участвовавшие в таких мероприятиях. Барзиловичу эта публикация стоила должности. Но поскольку были уже хрущевские времена, его не посадили.

Дело Александрова

В марте 1954 года министром культуры СССР был назначен Георгий Федорович Александров . Но в ходе кампании, начатой Хрущевым против председателя Совмина Г. Маленкова всплыл прямо-таки убойный компромат.

Оказалось, что якобы в Валентиновке, на даче некоего писателя Кривошеина, существует тайный бордель для элиты, в котором работают студентки Щукинского театрального училища, а их клиентами являются партийные и государственные руководители. В числе прочих называлась и фамилия Александрова.

В официальных источниках, правда, версия об элитном борделе не фигурировала.

11–12 марта 1955 года на Всероссийском совещании работников культуры была высказана резкая критика в адрес главы Минкульта : его обвинили в консерватизме и оторванности от советских реалий.

22 марта вышел указ Н. Булганина об освобождении Александрова от занимаемой должности. Его также отстранили от депутатских обязанностей и отправили в Минск, где он работал заведующим сектором диалектического и исторического материализма Института философии и права АН Белоруссии.