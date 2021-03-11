Эксперт объяснил, почему нельзя самому выбираться из застрявшего лифта

Руководитель центральной аварийно-диспетчерской службы "Мослифта" Владимир Толстов рассказал, как срабатывает система загрузки лифтов после остановки. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

По его словам, застрявший лифт в подъезде может в любое время начать движение, поэтому самостоятельно из него выбираться не стоит.

"Если вы застряли, то никогда не пытайтесь самостоятельно освободиться из кабины лифта. Особенно это опасно делать в том случае, если кабина остановилась между этажами", - подчеркнул он.

По словам Толстова, в этой ситуации единственное правильное решение - нажать на кнопку вызова диспетчера.

"Электромеханик приедет вызволять вас в течение 30 минут. Не торопите механика, потому что он сначала должен отключить питание лифта, а уже потом заняться вашим освобождением", - добавил он.

Толстов также успокоил тех, кто волнуется, что лифт может внезапно упасть.

"Лифт не падает. Он держится на нескольких тросах. Как правило, их количество от 3 до 8 штук. Вероятность того, что порвутся все, исключена", - добавил он.

Еще один распространенный миф заключается в том, что "многие думают, что воздух в лифте может кончиться, и человек задохнется, ожидая специалиста".