Почему плывущие рядом корабли притягиваются друг к другу

Двум судам, которые идут прямо по параллельным курсам, крайне непросто пройти рядом, что называется борт о борт. Подобный “трюк” им сложно исполнить из-за того, что в этом случае у кораблей возникает взаимное притяжение друг к другу. О том, в чем заключается причина этого явления, читайте в материале “Рамблера”.

Объяснить взаимное притяжение параллельно проходящих рядом кораблей не слишком трудно, необходимо лишь вспомнить о гидродинамике. Один из ее законов, а именно закон Бернулли, гласит, что скорость течения убывает в том случае, если вдоль линии тока жидкости возникает точка роста давления. При этом скорость течения жидкости становится выше, если давление падает.

В случае, когда два корабля проходят рядом друг с другом, скорость потока воды между ними возрастает, давление на стенки бортов, направленные друг к другу, уменьшается, а давление на “дальние” борта остается прежним. В результате возникает резонанс, толкающий суда друг к другу.