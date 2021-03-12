Как изменился бы мир, если бы США не создали атомную бомбу 

Скорее всего, атомная бомба была бы создана рано или поздно. И скорее всего, это случилось бы именно в США. Поэтому речь об этом может идти только в ограниченных рамках времени: если бы США не придумали атомную бомбу в 1945 году и в ближайшие несколько лет. Как бы это могло отразиться на исходе Второй мировой войны и на конструкции послевоенного мира?

«Японская демократическая республика»

Известно, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки стала решающим фактором, побудившим императорское правительство Японии согласиться на капитуляцию в августе 1945 года. Для дальновидных деятелей японских правящих кругов ещё в 1943 году стало очевидно, что их страна не сможет выиграть войну. Но чтобы их мнение стало решающим, необходим был какой-то крупный инцидент, который бы показал обречённость всех военных усилий Страны восходящего солнца. Таким инцидентом и стало применение ядерного оружия, хотя даже и оно не убедило многих в японской военщине. Так, была предпринята попытка помешать выступлению микадо по радио с рескриптом о капитуляции 15 августа 1945 года. Сразу после этого несколько тысяч японских офицеров покончили с собой.

А совсем незадолго до этого, пока самим американским руководителям было совершенно неясно, что у них получится из разработки атомной бомбы, США готовились к долгой войне. В феврале 1945 года президент США Ф. Рузвельт обрадовался, когда на конференции в Ялте Сталин подтвердил своё обещание объявить войну Японии не позднее трёх месяцев по окончании войны в Европе. Объединённый комитет начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил США прикидывал, что для полной победы над Японией потребуется десантная операция на Японских островах. Продолжительность операции оценивалась в полтора года, а возможные потери в ней американцев — не менее миллиона убитыми. ОКНШ рекомендовал привлечь к операции на Японских островах советские войска.

Успешное испытание атомной бомбы 16 июля 1945 года вселило большие надежды в руководство США. Теперь участие СССР в войне против Японии стало рассматриваться как помеха установлению гегемонии США в Восточной Азии. Когда в конце августа 1945 года Сталин предложил президенту США Трумену «помощь» в оккупации Японии и уже направил войска для высадки на острове Хоккайдо, то Трумен в резкой форме отклонил такое содействие. Сталин не стал ссориться с союзником и ограничился в Японии занятием только Южного Сахалина и Курильских островов, как было предусмотрено прежними договорами.

А если бы атомной бомбы не было, Япония не капитулировала к сентябрю 1945 года, и союзникам пришлось бы высаживаться на Японских островах — что тогда? Вряд ли тут была бы какая-нибудь альтернатива совместным десантным и сухопутным операциям всех главных союзных держав. Допустим, ОКНШ США был прав в оценке длительности этой операции, и война продлилась бы до начала 1947 года. По её итогам советские войска наверняка заняли бы северную часть Японских островов — остров Хоккайдо, а возможно также и какую-то часть острова Хонсю. По аналогии с послевоенным разделом Германии и Кореи можно предполагать, что на севере Японии было бы создано отдельное государство, ориентирующееся на СССР и «строящее социализм» — какая-нибудь «Японская демократическая (или народно-демократическая) республика».

Третья мировая война была бы неизбежна?

Отсутствие атомной бомбы у США сделало бы их уступчивее при устройстве послевоенного мира. Советский Союз наверняка смог бы реализовать свои геополитические цели в Турции (проливы Босфор и Дарданеллы, создание Великой Армении) и Иране (присоединение всего Азербайджана), создать базы на Средиземном море, объединить всю Корею под властью коммунистов . Весьма вероятно, что и в Европе влияние СССР после войны было бы значительно больше: коммунисты могли бы прийти к власти во Франции, Италии, Греции.

«Холодная война» возникла вследствие объективных геополитических противоречий СССР и англосаксонских держав. Но она осталась на уровне «холодной» именно потому, что всегда существовал страх перед применением противником ядерного оружия. Этот страх удерживал обе стороны от прямого военного конфликта. Но если бы атомной бомбы ещё не существовало, то вряд ли можно сомневаться, что противоречия между США и СССР рано или поздно не вылились бы в непосредственное глобальное вооружённое столкновение с применением обычных видов вооружения. И в этом случае Советский Союз, скорее всего, установил бы свой контроль над всей Западной Европой.

СССР принял бы план Маршалла?

Однако приведённые выше сценарии не учитывают одного важного обстоятельства. А именно: в случае своего участия в полуторагодовой войне с Японией СССР, и без того разорённый Великой Отечественной войной, мог ослабнуть настолько, что вынужден был бы отказаться от любых внешнеполитических амбиций, от любой конфронтации с США. В мире по итогам Второй мировой войны осталось бы не две супердержавы, а только одна — США. СССР был бы вынужден ещё полтора года получать помощь от США по ленд-лизу. А после окончания войны у него не осталось бы никаких внутренних ресурсов для восстановления экономики. И Советскому Союзу пришлось бы принять план экономической помощи странам Европы — план Маршалла, предложенный США в 1947 году.

Ведь и в реальной истории — с войной, окончившейся в 1945 году — СССР договаривался с США о крупных послевоенных кредитах, а в 1947 году советское руководство всерьёз рассматривало вопрос о получении помощи по плану Маршалла. Нельзя исключать, что длительное участие в войне с Японией могло бы стать тем фактором, который бы заставил руководство СССР принять этот план. И тогда положение послевоенного СССР могло походить на положение РФ после 1991 года. С той разницей, что сохранялся бы единый Союз.

В истории нет предопределённости. Как писал В. О. Ключевский, «явления человеческого общежития регулируются законом достаточного основания, допускающим ход дел и так. и этак, и по-третьему, то есть случайно». Мы не можем поставить эксперимент с историей, поэтому в альтернативной, неосуществившейся истории всегда можно выбрать больше, чем из одного варианта.