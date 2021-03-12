Пенсионер нашел под домом потерянный дворец

Пенсионер по имени Чарльз Поул из английского города Уивелискомб, графства Сомерсет, во время строительства нашел под будущим домом старинный епископский дворец XIII века. Археологи считали здание потерянным, так как не могли найти его в течение двух веков. Об этом сообщает The Sun.

Поул планировал построить на своем участке новый дом и переехать в него, продав старую собственность. Однако во время работ в саду строители обнаружили под землей части стен и полов другого здания, а также керамику XII века. По словам владельца, он был поражен находкой и попросил бригаду остановить работы.

О дворце сообщили в благотворительную организацию South West Heritage Trust, которая занимается сохранением наследия. Специалисты подтвердили, что остатки фундамента относятся к Средневековью — дворец был построен в XIII веке, а через пять столетий разрушен. Историки предполагали, что задние находится в другом месте, недалеко от дома пенсионера.