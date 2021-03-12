Мужчина выловил гигантскую рыбу и побил многолетний рекорд 

В американском штате Монтана рыбак выловил малоротого окуня весом 3,5 килограмма и побил многолетний рекорд. Об этом сообщает портал UPI.

Тэрон Томпсон рыбачил вместе с отцом Джимом и другом Нейтом Перессини на водохранилище Форт-Пек, когда ему попалась гигантская рыба. Он измерил улов на весах приятеля, но не смог проверить текущий рекорд штата из-за слабого интернета на телефоне.

Только через несколько часов, оказавшись на суше, Томпсон узнал, что последние четыре года самым крупным малоротым окунем, выловленным в Монтане, считалась особь весом 3,4 килограмма.

Рыбаки связались с местным департаментом охоты и рыболовства и попросили зафиксировать новый рекорд. Представители ведомства встретились с Томпсоном, сделали необходимые замеры и официально признали выловленного им малоротого окуня самым большим на территории штата.