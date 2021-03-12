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Мужчина выловил гигантскую рыбу и побил многолетний рекорд 

Lenta.ru 5 часов назад
Мужчина выловил гигантскую рыбу и побил многолетний рекорд
Фото: Public Domain / Wikimedia
В американском штате Монтана рыбак выловил малоротого окуня весом 3,5 килограмма и побил многолетний рекорд. Об этом сообщает портал UPI.
Тэрон Томпсон рыбачил вместе с отцом Джимом и другом Нейтом Перессини на водохранилище Форт-Пек, когда ему попалась гигантская рыба. Он измерил улов на весах приятеля, но не смог проверить текущий рекорд штата из-за слабого интернета на телефоне.
Только через несколько часов, оказавшись на суше, Томпсон узнал, что последние четыре года самым крупным малоротым окунем, выловленным в Монтане, считалась особь весом 3,4 килограмма.
Рыбаки связались с местным департаментом охоты и рыболовства и попросили зафиксировать новый рекорд. Представители ведомства встретились с Томпсоном, сделали необходимые замеры и официально признали выловленного им малоротого окуня самым большим на территории штата.
Ранее рыболовы из американского штата Флорида поймали варшавского черного окуня огромного размера. Длина рыбы оказалась больше человеческого роста.
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