Зачем в гробницах египтян устанавливали туалет

Историю Древнего Египта мы начинаем изучать еще в средней школе, однако даже несмотря на это, многие люди во взрослом возрасте удивляются фактам из жизни египтян. Подробнее об одном из них - в материале "Рамблера".

Ни для кого не секрет, что знатных особ в Древнем Египте было принято хоронить со всеми почестями и удобствами. Буквально, чтобы царь чувствовал себя как дома.

Именно поэтому для комфортной загробной жизни в усыпальнице помещали все самое необходимое. В частности, во время раскопок археологи находили внутри пирамид лодки, золотые троны, украшения, парфюм и косметику.

Вдобавок к этому, не обходилось без провианта, - египтяне были убеждены, что даже в загробной жизни нужно чем-то питаться. Так, рядом с усопшим клали напитки и фрукты.