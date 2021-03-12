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Зачем в гробницах египтян устанавливали туалет

Мира Маркина
5 часов назад
Историю Древнего Египта мы начинаем изучать еще в средней школе, однако даже несмотря на это, многие люди во взрослом возрасте удивляются фактам из жизни египтян. Подробнее об одном из них - в материале "Рамблера".
Ни для кого не секрет, что знатных особ в Древнем Египте было принято хоронить со всеми почестями и удобствами. Буквально, чтобы царь чувствовал себя как дома.
Именно поэтому для комфортной загробной жизни в усыпальнице помещали все самое необходимое. В частности, во время раскопок археологи находили внутри пирамид лодки, золотые троны, украшения, парфюм и косметику.
Вдобавок к этому, не обходилось без провианта, - египтяне были убеждены, что даже в загробной жизни нужно чем-то питаться. Так, рядом с усопшим клали напитки и фрукты.
И наконец, у каждого правителя обязательно был в гробнице туалет. Очевидно, для справления нужды после приема пищи.
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