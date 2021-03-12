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Мужчина выловил гигантскую рыбу и побил многолетний рекорд

Даня Виттиг
4 часа назад
В американском штате Монтана рыбак выловил малоротого окуня весом 3,5 килограмма и побил рекорд. Об этом сообщает UPI.
Мужчина выловил гигантскую рыбу и побил многолетний рекорд
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia
Тэрон Томпсон рыбачил вместе с отцом Джимом и другом Нейтом Перессини на водохранилище Форт-Пек. Там ему попалась гигантская рыба.
Через несколько часов Томпсон узнал, что последние четыре года самым крупным малоротым окунем, выловленным в Монтане, считалась особь весом 3,4 килограмма. Это значит, что он побил рекорд.
Рыбаки связались с местным департаментом охоты и рыболовства и попросили зафиксировать новый рекорд. Департамент признал выловленного им малоротого окуня самым большим на территории штата.
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