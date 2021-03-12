Мужчина выловил гигантскую рыбу и побил многолетний рекорд

В американском штате Монтана рыбак выловил малоротого окуня весом 3,5 килограмма и побил рекорд. Об этом сообщает UPI.

Фото: Public Domain / Wikimedia Public Domain / Wikimedia

Тэрон Томпсон рыбачил вместе с отцом Джимом и другом Нейтом Перессини на водохранилище Форт-Пек. Там ему попалась гигантская рыба.

Через несколько часов Томпсон узнал, что последние четыре года самым крупным малоротым окунем, выловленным в Монтане, считалась особь весом 3,4 килограмма. Это значит, что он побил рекорд.