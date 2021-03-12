Четырнадцатилетний подросток Петр Клыпа был одним из немногих оставшихся в живых защитников Брестской крепости. После войны юный герой Великой Отечественной связался с преступниками и был приговорен к 25 годам лагерей за бандитизм. Лишь ходатайства писателя Сергея Смирнова , автора книги «Брестская крепость» (1954 г.), где подробно описана биография Петра Сергеевича Клыпы, помогли ему освободиться после 5 лет отсидки.

Юный помощник брестских защитников

Петр Клыпа с 11 лет после смерти отца воспитывался братом Николаем, служившим в 333-м стрелковом полку командиром взвода. Петя был трубачом музвзвода полка, который дислоцировался в Брестской крепости. В первое утро Великой Отечественной войны крепость подверглась массированной атаке гитлеровцев.

Петю Клыпу контузило, но мальчик вместе с остальными выжившими военнослужащими встал на защиту цитадели. Клыпа и другие подростки разведывали огневые точки противника, выполняли обязанности связных, отыскивали разрушенные склады боеприпасов, оружия и медикаментов, добывали продукты.

Петр не раз пробирался к реке Буг за водой. В начале июля оставшиеся в живых защитники Брестской крепости попытались вырваться из окружения, но удача улыбнулась немногим, среди них оказался и Петр Клыпа. Однако подросток и еще несколько окруженцев вскоре попали в плен к немцам.

Батрак у немцев

Петру с товарищами удалось бежать из лагеря одного из польских городов. Они добрались до Бреста и остались там до осени 1941-го. Потом решили идти к своим боевым частям. Однако во время многокилометрового перехода по оккупированной гитлеровцами территории Клыпа и его товарищ Володя Казьмин вновь были схвачены, на этот раз полицаями. Их отправили с партией советской молодежи на принудительные работы в Германию.

До победного 1945-го Клыпа батрачил на эльзасского зажиточного крестьянина Коцеля Фридриха. Когда деревню Гогенбах, где работал Петр, освободили американские войска, союзники, по его словам, предложили ему перебраться в Америку. На это 18-летний парень не согласился.

Послевоенная жизнь и криминал

Летом 1945 года Петра Клыпу после проверки призвали в армию, а осенью того же года он уже демобилизовался. Приехал в Брянск, откуда был родом. Сошелся с давним довоенным знакомым Львом Стотиком, а тот вовлек его в криминальную деятельность: спекуляция и вооруженные грабежи. Одно из таких нападений закончилось убийством – Стотик забил до смерти бывшего работника МВД . Судя по обнародованным материалам следствия, сам Клыпа, будучи в банде, не резал и не стрелял. Но часть награбленного в ходе бандитских вылазок охотно присваивал.

В 1949 году преступников Стотика и Клыпу обезвредили, причем приговорили обоих к одному и тому же сроку – 25 лет лагерей. На тот момент писатель Сергей Сергеевич Смирнов, собиравший материалы для своей книги о державших оборону Брестской крепости, уже знал о юном защитнике цитадели и активно разыскивал его. К слову, воспитывавший Петра брат Николай прошел с боями всю войну и после Победы в звании майора возглавил один из военных комиссариатов в Сибири. Он и помог Смирнову найти Петра.

Поиски увенчались успехом, однако выяснилось, что Петр Клыпа отбывает срок в одном из магаданских ИТЛ. Смирнов списался с осужденным, и последний стал присылать публицисту свои воспоминания. Многие эпизоды в этих письменных рассказах совпадали с историями, которыми ранее делились со Смирновым другие защитники Брестской крепости.

Писатель Сергей Смирнов, сам в прошлом участник Великой Отечественной войны, полковник запаса, решил добиться смягчения приговора герою своей книги. В конце 1955 года Петр Клыпа по Постановлению Президиума Верховного Совета СССР был освобожден, судимость с него сняли.

Однако о реабилитации речи не шло. В ответ на ходатайство вдовы С.С. Смирнова, написанное ею спустя два года после смерти Петра Сергеевича, из прокуратуры Брянской области сообщили, что осудили Клыпу в свое время за дело, и произвола при этом допущено не было.