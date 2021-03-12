Вряд ли можно назвать отечественный фильм по иностранному произведению, который сравнится по популярности с трехсерийной музыкальной картиной «Д’Артаньян и три мушкетера». Георгий Юнгвальд-Хилькевич снял фильм в комедийном ключе: королевские мушкетеры тут неизменно бравые и благородные, а гвардейцы кардинала – гротескно глупые и нелепые. Однако в целом история соответствует сюжету романа «Три мушкетера», написанного Александром Дюма-старшим в середине XIX века.

Смотрите комедию «Д’Артаньян и три мушкетера» в субботу, 13 марта, в 17:50 на телеканале «Мир».

Итак, молодой дворянин Натаниэль Д’Артаньян, вооружившись рекомендательным письмом, покидает отчий дом в Гаскони и отправляется в Париж, чтобы стать королевским мушкетером. Отсутствие светских манер приводит к быстрому приобретению новых знакомств, приятных и не очень. У него появляется троица друзей в лице Атоса, Портоса и Арамиса, любимая женщина – Констанция Бонасье и опасные враги – граф Рошфор и Миледи. Вскоре юному гасконцу предстоит ввязаться в хитросплетения придворных интриг и оказать услугу самой Анне Австрийской.

В XIX веке приключенческие романы часто печатали по частям в толстых журналах – говоря современным языком, это были сериалы. Издатели таким образом увеличивали подписку, авторы же получали щедрое вознаграждение.

Произведение, публикуемое таким образом, называлось «роман-фельетон». Так было и с романом «Три мушкетера», который публиковался по главам в газете «Le Siècle» с 14 марта по 11 июля 1844 года. Повествование прерывалось на интригующем месте, и читатели с нетерпение ожидали продолжения...

Название Дюма задумывал другое: «Атос, Портос, Арамис и Д’Артаньян».

«Замечательно! Все прекрасно. Но только – невыносимое название. Ощущение, что кто-то собирается вызывать дьявола», – заявил издатель, прочтя первую треть романа, и предложил назвать роман «Три мушкетера».

«Мне все равно. Называйте как хотите. «Три мушкетера» так «Три мушкетера». В этом есть некоторая загадка», – ответил писатель. Так же из романа исчезло имя Натаниэль.

Платили Дюма построчно, поэтому он специально ввел в повествование односложно изъяснявшихся героев, например, таков Гримо – слуга Атоса. Недаром в тексте встречаются подобные скупые диалоги:

– ...Что вы видите?

– Отряд.

– Сколько человек?

– Двадцать.

– Кто они такие?

– Шестнадцать человек землекопной команды и четыре солдата.

– За сколько шагов отсюда?

– За пятьсот.

– Хорошо, мы еще успеем доесть курицу и выпить стакан вина за твое здоровье, д’Артаньян!

В конце концов писателю заявили, что не будут оплачивать строки, которые занимают менее половины колонки.

По признанию Дюма, тогда он начал подумывать о том, чтобы вообще убрать Гримо из повествования: «Ведь я его придумал только ради коротких строчек. Теперь он мне ни к чему!».

Тем не менее роман и его продолжения («Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя») пользовались сумасшедшим успехом, и в конце концов платить Дюма стали за количество слов, а не строк. С этого момента Гримо стал поразговорчивее.

Часто можно встретить фразу о том, что «на Дюма работала целая армия литературных негров». Автор «Трех мушкетеров» и правда работал не один, однако это не было использование готовых фрагментов, написанных другими людьми.

Дюма долго сотрудничал с историком, пытавшимся быть писателем, – Огюстом Маке. На основании сохранившейся переписки Дюма и Маке современные исследователи утверждают, что в тандеме один был силен по сюжетной части, а второй обладал литературным чутьем и талантом превращать события в увлекательное повествование – создавать ткань произведения. Вместе они написали множество романов.

Маке получал за свою работу хорошие деньги, однако после успеха Дюма, захотев славы, пытался отсудить права на 18 романов, в том числе «Трех мушкетеров».

Например, однажды в качестве доказательства он предъявил свой вариант главы о казни Миледи. Вышло не совсем так, как ему хотелось – его вариант оказался скучным и блеклым по сравнению с главой из романа Дюма. Суд пришел к выводу, что работа Огюста Маке все-таки была подготовительной.

«Примерно год тому назад, занимаясь в Королевской библиотеке разысканиями для моей истории Людовика XIV, я случайно напал на «Воспоминания г-на д'Артаньяна», напечатанные – как большинство сочинений того времени, когда авторы, стремившиеся говорить правду, не хотели отправиться затем на более или менее длительный срок в Бастилию, – в Амстердаме, у Пьера Ружа. Заглавие соблазнило меня; я унес эти мемуары домой, разумеется, с позволения хранителя библиотеки, и жадно на них набросился», – так начинается роман «Три мушкетера».

Несмотря на письменные увещевания со стороны Марсельской муниципальной библиотеки (исследователи утверждают, что книгу Дюма взял именно там), писатель так ее и не вернул. «Мемуары» же оказались произведением Гасьена де Куртиля де Сандра под названием «Воспоминания господина д’Артаньяна, капитан-лейтенанта первой роты королевских мушкетеров». Книга, написанная французским писателем-эмигрантом, долгое время жившим в Голландии, вышла в 1700 году. Куртиль де Сандра утверждал, что познакомился с господином д’Артаньяном и записал его рассказы в Бастилии.

Реальные прототипы были у большинства героев романа, в том числе у Атоса, Портоса, Арамиса и Миледи. Существует множество версий, с кого именно писался тот или иной персонаж. Судя по всему, зачастую Дюма брал имя одного человека и наделял его характером другого.

Есть мнение, что Атос – это старший друг Дюма граф Адольф Левен, который был его наставником. В то же время Куртиль де Сандра писал про мушкетера по имени Арман де Сийег д’Атос д’Отвиль, который был другом д’Артаньяна и погиб, спасая друга от наемных убийц.

Известно, что Жан-Арман дю Пейре, граф де Тревиль, действительно был капитан-лейтенантом королевских мушкетеров. Он родился в Беарне и предпочитал набирать в роту своих земляков – беарнских и гасконских дворян. Среди них были его кузены Анри д’Арамиц и Арман д’Атос, Исаак де Порто, а также, по другой версии, прототип Д’Артаньяна – Шарль де Батц де Кастельмор, действительно дослужившийся до капитана королевских мушкетеров при Людовике XIV.

Исследователи склоняются к тому, что у фурии на службе Ришелье – в романе она имеет много имен (Миледи, леди Винтер, графиня де Ла Фер, Шарлотта Баксон и другие) – тоже был реальный прототип. И звали ее Люси Хэй, графиня Карлайл.

Некоторое время у нее была связь с Бекингемом, однако герцог бросил ее, и Люси Карлайл из ревности стала агентом кардинала Ришелье. Любопытно, что в романе Дюма Миледи живет по адресу, который на самом деле принадлежал Виктору Гюго

Несмотря на то что Дюма, вероятно, вдохновленный Вальтером Скоттом , писал исторический роман, воспринимать его как учебник истории нельзя – автор привнес слишком много художественного вымысла. Тем не менее никто никогда не оспаривал талант мастера, с легкостью увлекающего читателей в мир благородных мужчин и прекрасных женщин, политических интриг и страстных романов, дуэлей, балов и веселых пирушек в парижских трактирах.

Через два года после публикации в журнале роман был издан в виде книги, а уже в 1846 году переведен на русский язык. Некоторые исследователи полагают, что именно с «Трех мушкетеров» в России начали писать фанфики. Один из них, правда, в ХХ веке, создал Евгений Евтушенко . В 1988 он написал киносценарий «Конец мушкетеров», который был опубликован в журнале «Искусство кино». Причем сам Евтушенко планировал сыграть д’Артаньяна.