Как в ГУЛАГе содержали пленных немок

О точном количестве гражданок нацистской Германии, попавших в плен и содержащихся в концентрационных лагерях, говорить не приходится – они пленились как войсками СССР, так и союзниками, и у каждой из воюющих сторон были свои места пребывания узников. Даже число подобных лагерей не удается определить с точностью – только советских мест заключения военнопленных было свыше 2 тысяч.

Имеющиеся данные, в частности воспоминания очевидцев содержания германских женщин-пленных, свидетельствуют о тяжелых условиях в концлагерях.

Кем были немки-военнослужащие в Великой Отечественной войне

Как писал в своей статье «Женщины в бою: опыт Второй Мировой войны в Соединенных Штатах, Великобритании, Германии и Советском Союзе» (Journal of Military History» Д'Анн Кэмпбелл, во время войны несколько сотен тысяч немецких девушек были принудительно привлечены в качестве помощниц зенитчиков. В конце Великой Отечественной многие немки взяли в руки оружие. Кэмпбелл говорит, что трудно понять, были ли они добровольцами или же призывались принудительно, поскольку в нацистской Германии на тот момент не существовало закона об обязательном воинском призыве.

В лагерях смерти Эйзенхауэра

Мартин Брэш, солдат армии Эйзенхауэра, в конце войны служил охранником в одном из концлагерей в районе германского города Андернах (земля Рейнланд-Пфальц). Брэш наблюдал условия содержания порядка 50 тысяч пленных, среди которых были и немки-военнослужащие. В 1990 году он опубликовал эссе «В лагерях смерти Эйзенхауэра: История американского охранника».

Концлагерь представлял собой открытую площадку, без строений, поделенную на загоны. Для женщин был отдельный загон. Все спали под открытым небом, у многих пленных зачастую не имелось даже теплой одежды, а весна 1945 года выдалась холодной, дождливой и ветреной. Заключенные очень плохо питались, варили сами себе суп из травы. Истощенные, болеющие дизентерией, они быстро слабели и умирали.

Брэш свидетельствовал, что у американского командования было достаточно запасов продовольствия, медикаментов, но выделять это все для нужд пленных запрещалось. Мартин попытался было подкармливать пленных, но его воинский начальник пообещал пристрелить охранника за подобную самодеятельность.

Мартин Брэш описал случай, когда американский офицер обстреливал группу гражданских немецких женщин из пистолета просто так, из спортивного азарта. Охранник, объясняя подобное поведение американцев по отношению к пленным, говорил, что союзники СССР ненавидели немцев как нацию, потому что уже было известно о зверствах нацистов в концлагерях, снимками узников Бухенвальда, Освенцима и других гитлеровских фабрик смерти пестрели полосы газет весны 1945 года.

В Интернете есть и другие фото об условиях пребывания женщин-нацисток в американском лагере в Вилворде (Нидерданды), где содержались бывшие служащие СС и Люфтваффе. На снимках пленницы выглядят жизнерадостными. Однако многие историки склоняются к мнению, что это показательная, постановочная съемка с целью демонстрации гуманного отношения американцев к заключенным.

«Я не знаю, почему осталась жива»

Помимо женщин-военнослужащих в СССР после войны были вывезены тысячи немок и представительниц других национальностей из стран-сателлитов Германии. В воспоминаниях Фриды Хелински (город Долице, Померания), которую в 1945 году в 19-летнем возрасте в числе сотен других немецких женщин и девушек из этого города принудительно вывезли в СССР в качестве рабочей силы, четырехлетнее пребывание в Советском Союзе представляется сплошным кошмаром.

На Восток их везли три недели в вагонах для скота, кормили «сухим хлебом». На остановках из вагонов выносили трупы. Репатриантов, многие из которых не имели теплой одежды, привезли в Архангельск, где еще лежал снег. Жили женщины в деревянных бараках. Строили плотину. Работали по 9 часов без обеда.

Затем Фрида Хелински трудилась в леспромхозе на лесоповале, на каменноугольной шахте, бентонитовом заводе, где добывала породу для строительных работ. Женщины с утра до вечера таскали десятикилограммовые камни. В течение четырех лет Фрида не имела связи со своей семьей. Почтовые отправления до Германии не доходили, их тормозили на почте контролирующие органы. В 1949 году Хелински удалось написать в Красный крест о своей семье, и девушка получила ответ о том, что ее родственники живы.