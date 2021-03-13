Как убийство Александра II изменило историю России

140 лет назад российский император Александр II был смертельно ранен в результате покушения, совершённого членами организации «Народная воля». Царь пережил несколько покушений, однако атака с использованием взрывных устройств в марте 1881 года оказалась для него фатальной. По мнению историков, гибель Александра II резко затормозила демократические реформы в Российской империи.

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13 марта 1881 года члены нелегальной организации «Народная воля» совершили теракт, приведший к смерти российского императора Александра II. Ранее царь пережил несколько покушений со стороны различных революционных объединений.

Александр II вошёл в историю России, как царь-реформатор. Он ликвидировал военные поселения и крепостное право, реформировал систему образования, суды, административные и армейские органы, отменил рекрутский набор в войска и ввёл всеобщую воинскую повинность.

Однако, несмотря на реформы, появилось немало недовольных деятельностью императора. По словам историков, бывшие крепостные были не удовлетворены половинчатостью крестьянской реформы, польские националисты — подавлением царскими войсками восстания 1863—1864 годов, а представители движения народников — социальным неравенством в российском обществе.

«Народники говорили о том, что крестьянская реформа была несправедлива и требовали её корректировки. Также они выступали за демократизацию общественной жизни, возможность легально отстаивать собственное мнение», — заявил в разговоре с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

Как отметил профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко, народников беспокоило развитие в Российской империи капиталистических отношений, приводившее к развалу крестьянской общины, которую те считали будущей ячейкой социалистического общества.

Кроме того, по словам Виталия Захарова, взаимное ожесточение возникало на фоне противоборства полицейских структур с радикальной оппозицией.

«Изначально многие народники выступали за мирные формы борьбы, хождение в народ, но столкнувшись с силовым давлением, стали склоняться к террору. К трагедиям привела существовавшая в обществе взаимная озлобленность», — подчеркнул Захаров.

При этом, Леонид Ляшенко указывает на логические противоречия в действиях революционеров.

«Александр II был одним из самых человечных российских монархов, близким к народу и доступным для простых людей. Радикальные народники же считали, что убийство императора приведёт к революции и установлению социалистического строя в России. Убить царя, по их мнению, было всё равно, что дать сигнал к всенародной революции», — заметил эксперт.

В 1866 году разделявший взгляды народников бывший студент Дмитрий Каракозов совершил первое из известных покушений на Александра II. Он стрелял в монарха, но не попал, так как его толкнул находившийся рядом крестьянин. Свой поступок Каракозов объяснил тем, что царь обидел крестьянство. По решению суда, покушавшийся на императора был повешен.

В 1867 году во время визита Александра II во Францию его пытался застрелить польский эмигрант Антон Березовский. Но один из офицеров охраны помешал нападавшему. Французские власти отправили Березовского в ссылку на остров Новая Каледония.

В 1879 году в российского императора стрелял, но промахнулся член организации «Земля и воля» Александр Соловьёв. В дальнейшем он был казнён.

Чуть позже отколовшаяся от «Земли и воли» организация «Народная воля» попыталась взорвать императорский поезд. Действовало сразу три группы подрывников. Однако в первом случае поезд пошёл по другой дороге, во втором — не сработала мина, а в третьем — участники теракта смогли взорвать только поезд, который вёз императорский багаж.

Узнав о произошедшем, Александр II сказал: «Что они имеют против меня, эти несчастные? Почему они преследуют меня, словно дикого зверя? Ведь я всегда стремился делать всё, что в моих силах, для блага народа!»

В 1880 году народовольцы устроили взрыв в Зимнем дворце, однако никто из высших государственных лиц не пострадал. Погибли 11 военнослужащих, а ещё около 80 — получили ранения.

«Покушения на Александра II были связаны с ростом революционной активности в стране. При Николае I её практически не было. А на фоне великих реформ она возникла в свете роста общественной активности в целом. Сторонники террора, как максимум, хотели устроить революционный взрыв, а как минимум — запугать власти», — рассказал в беседе с RT доцент РГГУ Евгений Пчелов.

Подготовкой покушений на Александра II, за которыми стояла «Народная воля», руководил член исполнительного комитета организации Андрей Желябов. После неудач с подрывом поезда и взрыва в Зимнем дворце он решил подготовиться к цареубийству более основательно. Народовольцы решили взорвать императорскую карету при помощи мины, заложенной на улице Малой Садовой в Санкт-Петербурге, а если мина не сработает — бросить в карету бомбу. В крайнем случае Желябов собирался лично заколоть царя кинжалом. Технической частью покушения занимался конструктор Николай Кибальчич, изготовивший для террористов метательные взрывные устройства.

Чтобы заложить мину на Малой Садовой, народовольцы арендовали находящуюся в полуподвальном помещении сырную лавку и сделали из неё подкоп. Местный дворник доложил в правоохранительные органы о том, что торговое помещение арендуют подозрительные личности, но полиция признаков подготовки к теракту не обнаружила.

И всё же спецслужбы едва не сорвали покушение. Ряд членов «Народной воли», включая Желябова, были арестованы накануне дня атаки на царя. Самого Александра II предупредили о том, что его жизни грозит опасность, однако он не пожелал принимать в связи с этим никаких мер.

После ареста Желябова руководство подготовкой к покушению взяла на себя его гражданская жена Софья Перовская — 27-летняя дочь члена совета министерства внутренних дел, бывшего губернатора Петербурга Льва Перовского. Десятью годами ранее она увлеклась революционными идеями и разорвала отношения с отцом.

Атака на царя была назначена на 13 марта 1881 года. В этот день Александра II сопровождал обычный конвой: шесть конных казаков, полицмейстер полковник Андриан Дворжицкий, начальник Охранной стражи Отдельного корпуса жандармов капитан Карл Кох и командир лейб-гвардии Терского казачьего эскадрона собственного Его Величества конвоя ротмистр Пётр Кулебякин.

План с подрывом мины не сработал. Царь решил ехать не по Малой Садовой, а по набережной Екатерининского канала. Перовская приказала участникам покушения с метательными бомбами встречать императорский конвой на новом маршруте.

Взрыв первой бомбы, брошенной в сторону кареты, не нанёс царю никакого ущерба. Охрана попыталась увезти Александра II с места нападения, однако он отказался, пожелав посмотреть на террориста и поговорить с раненными взрывом людьми. Тогда взрывное устройство в царя метнул ещё один из участников покушений, Игнатий Гриневицкий. Взрыв раздробил императору ноги. Царя повезли во дворец, не сделав ему перевязки и даже не зажав повреждённые артерии. В результате обильной потери крови монарх скончался несколько часов спустя. Сегодня среди историков существует мнение, что в случае своевременного оказания медицинской помощи, Александра II можно было бы спасти.

Смертельные раны в результате взрыва получил и убийца царя — Гриневицкий. Кроме того, пострадали девять человек из царского конвоя и десять случайных прохожих. Один из императорских охранников и находившийся недалеко от места взрыва мальчик — погибли.

Пятеро участников покушения, включая Перовскую и Кибальчича, были вскоре арестованы. Узнав о случившемся, уже находившийся под стражей Желябов, признался в том, что покушение готовил он, и заявил, что хочет выступить на суде. Участники цареубийства были приговорены к смертной казни и вскоре повешены. Только одна из них, Геся Гельфман, получила отсрочку в исполнении приговора в связи с беременностью.

По мнению Леонида Ляшенко, гибель Александра II сыграла негативную роль в истории России.