Необычный рецепт врача растрогал пользователей Сети 

Радиоведущая Джессика Шоу выложила в Twitter снимок рецепта, который медик выписал ее матери. Об этом сообщает Insider.

Мать Джессики из-за коронавируса на протяжении года соблюдала дистанцию в два метра даже с родственниками. После второй прививки лечащий врач решил помочь пациентке и выписал рецепт со следующим текстом: «Вам разрешается обнять внучку».

Позже Джессика опубликовала видеозапись встречи бабушки и внучки и поблагодарила всех ученых и докторов за самоотверженный труд.

Множество пользователей Сети признались, что эта история растрогала их до слез:

«Это так мило, но так душераздирающе. В то время когда люди больше всего нуждаются друг в друге, они оказываются разделены».

«Моя мама расплакалась из-за этого видео. Поскорей бы такой момент настал и для нас!»