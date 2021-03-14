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Необычный рецепт врача растрогал пользователей Сети 

Полина Алферова 35 минут назад
Необычный рецепт врача растрогал пользователей Сети
Фото: @JessicaShaw
Радиоведущая Джессика Шоу выложила в Twitter снимок рецепта, который медик выписал ее матери. Об этом сообщает Insider.
Мать Джессики из-за коронавируса на протяжении года соблюдала дистанцию в два метра даже с родственниками. После второй прививки лечащий врач решил помочь пациентке и выписал рецепт со следующим текстом: «Вам разрешается обнять внучку».
Позже Джессика опубликовала видеозапись встречи бабушки и внучки и поблагодарила всех ученых и докторов за самоотверженный труд.
Множество пользователей Сети признались, что эта история растрогала их до слез:
«Это так мило, но так душераздирающе. В то время когда люди больше всего нуждаются друг в друге, они оказываются разделены».
«Моя мама расплакалась из-за этого видео. Поскорей бы такой момент настал и для нас!»
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