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Почему пилоты одного самолета едят разные блюда в полете 

Александра Нечаева 38 минут назад
Почему пилоты одного самолета едят разные блюда в полете
Фото: Depositphotos
О секретах экипажей авиалайнеров среди пассажиров ходят настоящие легенды. Множество мифов и заблуждений, не соответствующих реальности, передаются из уст в уста. Но есть вещи, о которых простые обыватели даже не догадываются. Например, известно ли вам, что меню двух пилотов одного самолета должно обязательно отличаться. О том, по какой причине командиры экипажа не могут питаться одинаково, читайте в материале «Рамблера».
Пилоты самолета обязаны всегда быть в отличной психологической и физической форме, ведь они отвечают за безопасность людей на борту. Но если человека в нестабильном психоэмоциональном состоянии просто не допустят к управлению лайнером, то сложности с физическим здоровьем могут случиться уже на борту, на высоте в тысячи метров над землей.
Пилоты, например, могут банально отравиться едой. Именно поэтому было введено правило, которое гласит, что пилоты одного экипажа не должны питаться одинаковыми блюдами. Такое правило сводит к минимуму риск, что оба пилота могут отравиться одновременно.
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